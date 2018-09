Mladí Slováci si zo súťaže v rýchlostnej kanoistike v Poznani odnášajú ďalšie tri cenné kovy

POZNAŇ 16. septembra (WebNoviny.sk) – Po piatkovej bronzovej medaile Kataríny Pecsukovej v K1 na 1000 m pribudli v sobotu do slovenskej zbierky na Súťaži olympijských nádejí v rýchlostnej kanoistike (ročníky narodenia 2001 – 2003) v poľskej Poznani ďalšie tri cenné kovy.

Zaslúžila sa o ne posádka C4 na 500 m Peter Christopher Lérant, Peter Kizek, Eduard Strýček, Dominik Olexík ziskom striebra, bronz vybojovali v C1 na 500 m Lucia Valová a Katarína Pecsuková v K1 na rovnako dlhej trati.

„Piatkové skóre sme v sobotu vylepšili o ďalšie tri medaily, celkovo v A-finále sa predstavilo v sobotu 11 našich lodí. S takouto bilanciou aj výkonmi môžem vysloviť spokojnosť aj vzhľadom na to, že na niektoré mal výrazný vplyv aj silný vietor. Pre Poznaň je to typický jav. Väčšina našich pretekárov sa dokázala s tým popasovať. Chýba nám už iba zlato a ja sa nádejám, že v prípade priaznivejšieho počasia by sa nám to mohlo ešte v nedeľu pošťastiť. V nedeľu sa uskutočnia súťaže na 200 m,“ informoval z miesta podujatia vedúci slovenskej výpravy Marián Tesárik na webe Slovenskej kanoistiky.