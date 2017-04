Video: Mladí Slováci skončili na majstrovstvách sveta vo štvrťfinále, Rusi rozhodli v predĺžení

POPRAD 20. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti prehrali s Rusmi 2:3 po predĺžení vo štvrtkovom popradskom štvrťfinále na majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov.

Rozhodnutie vo vyrovnanom a mimoriadne dramatickom stretnutí priniesla až 69. min a gól z hokejky Kirila Slepca. Rusko sa v sobotňajšom semifinále stretne s Fínskom. Severania si v úvodnom štvrťfinále poradili s Čechmi 6:5 po predĺžení.

Slovensko sa na šampionáte prezentovalo výbornými výkonmi, ale štvrtýkrát v rade končí svoju púť vo štvrťfinále. Keďže v záverečnom štvrťfinálovom súboji hráči USA zvíťazili nad Švajčiarmi (4:2) obsadia slovenskí mladíci na MS do 18 rokov konečnú šiestu priečku.

Semifinálové dvojice MS do 18 rokov tvoria: Fínsko – Rusko a Švédsko – USA. Hrať sa bude v sobotu 22. apríla v Poprade.

MS v hokeji do 18 rokov – štvrťfinále, Poprad – štvrtok:

Rusko – Slovensko 3:2 po predĺžení (1:0, 0:2, 1:0 – 1:0)

Góly: 6. Čechovič (Svečnikov), 42. Čechovič (Svečnikov, Samorukov), 69. Slepec (Koltygin) – 31. A. Ružička (Liška, Baláž), 36. Fafrák (Liška).

Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Holm (Švéd.), Piragič (Chor.) – Caillot (Fr.), Hancock II (USA)

Zostavy:

Rusko: Žukov – Dedov, Samorukov, Galeňuk, Rubinčik, Baranov, Kalabuškin, Pereľajev – Svečnikov, Lipanov, Čechovič – Toropčenko, Bicadze, Alexejev – Slepec, Klisunov, Maximov – Šaškov, Koltygin, Muranov – Marušev

Slovensko: Sklenár – Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo – Liška, A. Ružička, Fafrák – Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík – Stacho, Urbánek, Baláž – Pospíšil, Havrila, Regenda – Kövér

I. tretina

Bez rešpektu začali Slováci štvrťfinále proti Rusom. Už v prvej minúte preveril pozornosť Žukova strelou od modrej Kupec. O čosi neskôr Fafrák posunul puk medzi kruhy Ružičkovi, ktorý tiež mieril do priestoru bránky, ale nie gólovo. To isté platilo o pokuse Hrehorčáka z 5. min, ktorý lízal bránku Žukova. Potom nečakane udreli Rusi. Svečnikov sa “preštrikoval” pomedzi slovenských obrancov, hoci ešte nezakončil, puk za Sklenárov chrbát dorazil Čechovič – 0:1. O minútu neskôr mohlo byť vyrovnané, ale puk iba poskakoval po ruskej bránkovej čiare, za ňu sa nedostal.

II. tretina

Slováci favorizovaného súpera v úvodnej dvadsaťminútovke v pokusoch na bránku jasne prevýšili (16:9), ale góly začali strieľať až v druhej polovici zápasu. A to vo fáze zápasu, keď boli lepší a ofenzívnejší Rusi. V 31. min vyrovnal Adam Ružička po prihrávke Adama Lišku a skvelej práci Jozefa Baláža. Do vedenia dostal Slovákov v 35. min Miloš Fafrák, ktorému adresoval prihrávku spoza bránky Adam Liška. Jeho individuálny prienik za ruskú bránku a prihrávka z otočky zniesli vysoké kritéria kvality. Slovenskí hokejisti mali reálne šancu zvýšiť aj na 3:1, ale vylúčenie Dedova v 36. min nepotrestali. V najväčšej šanci bol Žiak.

III. tretina

V závere druhej tretiny si šiel na 2 minúty na trestnú lavicu oddýchnuť aj slovenský obranca Ivan a dve sekundy pred jeho príchodom na ľad, už počas tretej tretiny, Rusi vyrovnali. Kombináciu prvého útoku na jeden dotyk zakončil svojím druhým gólom v zápase a piatym na šampionáte Čechovič – 2:2. Po góle Rusi zvýšili obrátky, v polovici tretej tretiny sa dokonca dožadovali gólu, ale videorozhodca ho nepotvrdil. Potom preveril Žukova Hrehorčák, na druhej strane Lipanov z ideálnej pozície netrafil bránku. Ruský tlak silnej a v 53. min hostia na vyše minútu uzavreli domácich v obrannom pásme, ale brankár Sklenár odolal. Potom sa nadýchli k tlaku slovenskí hokejisti. V 57. min obranca Ivan dosiahol gól, ktorý videorozhodca neuznal pre úmyselný pohyb nohou smerom k bránke Rusov.

Predĺženie

Súboj napokon muselo rozhodnúť predĺženie, v ktorom boli spočiatku lepší Rusi. Neskôr sa usadili pred brankárom hostí domáci hokejisti, ale gól nie a nie padnúť. Do konca predĺženia zostávalo 1:18 min, keď ruský útočník Slepec zasadil odhodlanému domácemu tímu smrteľný úder. Po počiatočnom šoku diváci na popradských tribúnach vstali zo sedadiel a odmenili svojich hráčov skandovaným potleskom a pokrikom: “Pre nás ste majstri.”

Hlasy:

Norbert Javorčík (tréner SR”18″): “Prvá polovica zápasu bola dosť opatrná z oboch strán, Rusi mali naordinovanú dosť defenzívnu taktiku. Napriek tomu sme v prvej tretine nemali problém dostať sa do šancí. Možno tam pri tých našich 16 strelách chýbala nejaká clona navyše, škoda. V druhej tretine sme otočili zápas, potom sme sa dostali do defenzívy, ale obetavosťou, dobrou organizáciou hry, aj výkonom brankára sme udržali pre nás stále priaznivý stav. Mali sme aj v závere tretej tretiny nejaké možnosti, ukázalo sa, že môžeme pomýšľať na víťazstvo. V predĺžení sme mali jednoznačný zámer strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Náš neuznaný gól na 3:2? Nemyslím si, žeby videorozhodca zle vyhodnotil tento moment. Nemám na neho ťažké srdce. Z výsledku som sklamaný, nie však z našej hry. Prejav na ľade bol z našej strane veľmi solídny. Z tohto šampionátu si zapamätám obrovskú podporu fanúšikov a partiu, ktorú sme si utvorili v tíme.”

Adam Liška (útočník SR”18″): “Teraz som maximálne sklamaný. veľmi ma to mrzí. Výkon síce mohol byť dobrý, ale počíta sa víťazstvo, a my sme prehrali. Veľmi mi je to ľúto. Aj v predĺžení sme mali dobré momenty. Ťažko povedať, čo tomu chýbalo, asi aj trochu šťastia. Pri treťom góle vypadla z rúk Adamovi Žiakovi hokejka, čo sa vám niekedy nestane za celý zápas…Celkovo turnaj hodnotím pozitívne, vytvorili sme výbornú partiu a mali sme fantastických fanúšikov. Tí nám pomáhali počas celého turnaja. Bol to pre mňa obrovský zážitok, veľmi si to vážim.”

Martin Fehérváry (obranca a kapitán SR”18″): “Chceli sme vyhrať, no nepodarilo sa. Je to obrovská skúsenosť pre každého jedného z nás. Nechali sme na ľade všetko. Teraz sú ešte emócie veľké, uvidíme ako budeme hodnotiť turnaj s odstupom času. Posledné kolečko bolo neopísateľné, mal som zimomriavky. Doprial by som to zažiť na ľade každému jednému fanúšikovi, ktorý tu bol. Síce sme nevybojovali medailu, ale odohrali sme kvalitné zápasy. Hokej sa hrá na výhry. Je jedno, akú hru ukážeme, ale myslím si, že sme predviedli dobré výkony. S Rusmu je to zatiaľ asi moja najťažšia prehra v kariére. Bol to naozaj skvelý pocit hrať na domácich majstrovstvách sveta a ešte pred takýmto publikom. Ale čo sa dá robiť…”

Adam Žiak (obranca SR): “Veľmi ma mrzí, že sme to nedotiahli do víťazného konca. S neuznaným gólom sme aj trochu rátali, lebo Mišo Ivan prišiel už na striedačku s tým, že puk trošku prikopol. Povedali sme si, či sa gól uzná, alebo nie, musíme ďalej hrať naplno. Verili sme si aj v predĺžení, ale bohužiaľ… Obrovská vďaka patrí neskutočným divákom. Bez nich by sme možno nedopadli tak, ako sme dopadli. Boli sme výborná partia, za čo sa chcem všetkým chlapcom poďakovať.”

Kiril Slepec (útočník Ruska, autor víťazného gólu, zdroj: championat.com): “Veľmi emocionálny zápas so šťastným koncom pre nás. Pri rozhodujúcom góle som len vzal puk a šiel k bránke s jediným cieľom – dostať ho za brankára. Nerozmýšľal som príliš, bola to podvedomá činnosť. Počas zápasu to boli obrovské emócie, neraz sa mi zahmlievalo pred očami a chcelo sa mi kričať. Slováci hrali dobre, ale to nás neprekvapilo. Na tomto šampionáte bolo viacero tímov, ktoré mali za cieľ získať zlato. Teraz nás čakajú Fíni, ale nad tým nerozmýšľame. To je jedno, kto príde. Musíme ísť do každého zápasu s tým, že chceme podať čo najlepší výkon a zvíťaziť.”

Ľubomír Višňovský (ambasádor MS do 18 rokov, bývalý skvelý obranca): “Som hrdý na všetkých týchto chalanov. Či na hráča z prvej lajny alebo aj toho z poslednej. Všetci boli pre tím veľmi dôležití. Bolo to krásne, len škoda, že chlapci nemajú na krku medailu. To ma mrzí najviac. Bol som nervóznejši, ako keď som hrával. Aj keď padol náš tretí gól, tak som vyskočil, zrazu ho neuznali, tak som zostal smutný… Títo chlapci majú strašne veľa pred sebou. Zažijú v kariére ešte veľa krásnych momentov, ale aj takýchto sklamaní. Bohužiaľ, aj o tom je šport. Nedá sa každý deň iba víťaziť. Ťažko sa to chlapcom hovorí, ja už mám nejaké skúsenosti, na nich to všetko iba čaká.”

Andrej Kiska (prezident Slovenska): “Ak chalani budú takto ďalej pokračovať, o budúcnosť slovenského hokeja sa absolútne nebojím. Dali do toho srdce, boli úžasní. Treba si uvedomiť, že hrali proti krajine, ktorá má tridsaťkrát viac obyvateľov ako my a hokej je pre nich tiež srdcovka. Naši hráči podali špičkové výkony. Mnohí z nich majú šancu dostať sa aj do NHL podľa toho, čo som sa rozprával s viacerými odborníkmi. Držím im prsty. Chýbalo nám trošku šťastia, v tomto zápase sme boli lepší ako Rusi. treba ich za tento výkon pochváliť.”