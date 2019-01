Mladí Slováci sú podľa Kropiláka šikovní, basketbalovú legendu neteší posledná prehra Interu

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Bývalý slovenský basketbalový reprezentant Stanislav Kropilák sa pred koncom uplynulého kalendárneho roka dočkal významnej pocty, keď mu počas galavečera pri príležitosti vyhlasovania výsledkov ankety Športovec roka 2018 udelili titul Športová legenda.

Po futbalistovi Jozefovi Adamcovi, hokejistovi Jozefovi Golonkovi a hádzanárovi Antonovi Frolovi sa stal zástupcom ďalšieho kolektívneho odvetvia medzi legendami slovenského športu.

Duch by športoval, telo už nie

„Pre mňa je to veľké prekvapenie a fantastická pocta, ale druhým dychom musím povedať, že neviem, či sa na to úplne cítim. V hlave som stále nastavený, že by som ešte športoval, ale telo to už nedovolí. Určite som však rád, že som tu. Zároveň ma teší, že práve ja môžem takýmto spôsobom medzi ostatnými legendami propagovať basketbal a ukázať, že aj v tomto športe sa dá dosiahnuť veľa“ povedal pre prítomné média najlepší slovenský basketbalista 20. storočia.

Rodák z Kremnice má na svojom konte mnoho úspechov v drese československej reprezentácie. Ako jeden z mála športovcov mohol zažiť atmosféru európskeho šampionátu v rodnej krajine, keď Bratislava v roku 1981 hostila základnú skupinu ME. Slováci následne v Prahe uspeli v súboji o bronz proti Španielom (101:90).

„Neviem, či som to vtedy tak vnímal, že hrám v Bratislave, vlastne pred pred našimi fanúšikmi Interu, hoci sa hralo na zimnom štadióne Ondreja Nepelu a nie na Pasienkoch. Keď sme nedávno v hale vyvesovali dres nebohého Petra Rajniaka, dostal som od Jardu Skálu nejaké ´dvdéčka´ a pozreli sme si staršie zábery z vtedajších zápasov. Bolo to super, krásne spomienky. Diváci u nás chodili na zápasy, potom sme sa kvalifikovali ďalej do Prahy do súbojov o finále. My sme však boli taká dobrá partia, že nám bolo vlastne jedno, kde hráme. Či sme hrali v Amerike, Japonsku, na Filipínach, v Bratislave alebo Prahe. Tešili sme sa na všetky zápasy a chceli sme ukázať čo najlepší basketbal,“ zaspomínal si v rozhovore pre agentúru SITA 63-ročný Kropilák.

Hráči sa už videli na ceste domov

Člen Siene slávy slovenského basketbalu momentálne pôsobí ako prezident BK Inter Bratislava. Klubu z hlavného mesta patrí po 16. kole v najvyššej slovenskej súťaži 1. priečka, no v poslednom stretnutí pred vianočnou prestávkou nestačili „žlto-čierni“ na domácu Žilinu, ktorej podľahli na jej palubovke 67:72.

„Som spokojný s prvým miestom, nie som však spokojný s poslednou prehrou, ktorú nám dali chlapci spolu s trénerom pod stromček. Absolútne som s tym nepočítal, že by sme tam mohli prehrať. Chlapci tento zápas už asi podcenili, resp. neboli takí sústredení a koncentrovaní. Zahraniční hráči sa už asi videli na ceste domov na sviatky. Keď sa však človek na to ľudsky pozrie, dokáže to pochopiť. Dúfam však, ze túto prehru odčinia víťazstvom na palubovke jedného zo silnejších súperov. Očakávam to od nich,“ skonštatoval 5-násobný najlepší basketbalista Československa (1979, 1980, 1982, 1983, 1985).

Čaká na vyššiu úroveň play-off

Kropiláka teší vyrovnanosť slovenskej ligy a kvituje pôsobenie mladých slovenských hráčov v kluboch z najvyššej súťaže. „Skoro všetky tímy sú nepríjemné, najmä doma. Je veľa dobrých hráčov, aj mladí Slováci su šikovní. Začínajú sa objavovať, čo ma teší. Myslím si, ze úroveň ligy bude lepšia, ako keď jej dominovali tri alebo štyri mužstvá. Čakám, že sa vďaka tomu pozdvihne aj úroveň play-off. To isté očakávam aj od Slovenského pohára, ktorý sa vo februári uskutoční v hale na Pasienkoch. Verím, že diváci prídu a tímy ich potešia dobrou hrou,“ doplnil 10-násobný najlepší basketbalista Slovenska (1975 – 1984).

Basketbal má podľa Kropiláka na Slovensku mnoho fanúšikov a teší ho návštevnosť zápasov v tradičných baštách tohto športu. „Všade vidím a počúvam, že v Bratislave a aj inde na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí milujú basketbal. Radi chodia na zápasy, niekde naozaj bývajú plné haly. V Bratislave je to ťažšie, ale čakám, že cez play-off zaplníme halu. To sa mi však páči, ze všade, či už vo Svite, Žiline, Komárne, Prievidzi ľudia chodia na basketbal. Robia sa aj akcie pre deti a pre mládež, treba ich pritiahnuť naspäť k športu,“ dodal na záver rozhovoru Stanislav Kropilák.