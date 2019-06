Mladíci vyslali pozitívny signál, hodnotí tréner Hapal triumf Slovenska nad Jordánskom

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal bol po piatkovom prípravnom stretnutí s Jordánskom (5:1) spokojný s výsledkom a hrou svojich zverencov po zmene strán. Videl však aj niekoľko nedostatkov, najmä v prvopolčasovom prejave.

„V takomto zložení sme nastúpili premiérovo. Určite mohlo byť v našej hre viac kvality, najmä vo finálnej fáze. Súper bol organizovaný a do prestávky sme si nevedeli poradiť s jeho rýchlymi protiútokmi. Nepáčilo sa mi, že sme nevedeli riešiť ani jednoduché veci, ako boli prihrávky za našu obranu,“ poznamenal Hapal na pozápasovej tlačovej konferencii.

Gólový účet si otvorili štyria hráči

Výkon po zmene strán už spĺňal to, čo od hráčov vyžadoval. „V prvom polčase to nebolo optimálne, vieme to. Hráčom sme to cez prestávku vytkli. Niečo sme si povedali, niečo sme na ihrisku zmenili a potom to už bola jednoznačná záležitosť. Začali sme si rýchlejšie posúvať loptu a zlepšili pohyb. Strelili sme rýchle góly a rozhodli stretnutie,“ dodal 49-ročný rodák z moravského Kroměříža.

Na Štadióne Antona Malatinského si strelecký účet v národnom A-mužstve otvorili až štyria hráči – Lukáš Haraslín, Martin Chrien, Samuel Mraz a Jaroslav Mihalík, prví dvaja to dokázali pri debute v reprezentácii. „Trochu ma mrzelo, že sa k nim nepridal aj Robo Boženík, keďže tiež mal jednu stopercentnú šancu. Zaslúžil by si ho, pretože jeho výkon bol taktiež veľmi dobrý,“ podotkol Hapal.

Taktický tréning a nácvik „štandardiek“

Niekdajší československý a neskôr český reprezentant pri oznámení nominácie na júnový dvojzápas uviedol, že pred stretnutím v Azerbajdžane (v utorok 11. júna v Baku, pozn.) zúži menoslov hráčov. Ku Kaspickému moru nakoniec vezme 24 futbalistov.

Do Baku nepoletia Dominik Greif, Lukáš Štetina, spomenutí Chrien s Mrázom ani László Bénes. „Naďalej sa držíme plánu na Azerbajdžan, ktorý je pre nás najpodstatnejší a najdôležitejší. Proti Jordánsku sme si chceli niečo vyskúšať. Už predtým sme vedeli, že do Baku chceme vziať to najlepšie, aj keď možno nie najskúsenejšie, čo máme,“ poznamenal.

Hapala potešili aj mnohé výkony mladých hráčov, čo do budúcnosti vníma ako pozitívny signál. „Slovenský futbal v nich má neskutočný materiál. Teraz iba treba dobre s nimi pracovať,“ skonštatoval Pavel Hapal. Na záver prezradil, že slovenských hráčov čaká v sobotu okrem klasickej tréningovej jednotky aj taktický tréning a nácvik štandardných situácií.