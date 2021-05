Mladík Lando Norris podpísal s McLarenom viacročný kontrakt a netají ambície. Chce byť majstrom sveta

Britská stajňa formuly 1 McLaren podpísala s Landom Norrisom viacročný kontrakt. Zainteresované strany bližšie nešpecifikovali, na koľkých rokoch spolupráce sa dohodli. V McLarene sa však nádejajú, že 21-ročného Norrisa čaká v efjednotke svetlá budúcnosť.

Štvrtý v priebežnom poradí

Mladý britský pretekár na Veľkej cene Emilia Romagna pred mesiacom v talianskej Imole skončil tretí a v priebežnom poradí svetového šampionátu mu po štyroch pretekoch patrí štvrtá priečka.

Za tretím Fínom Valtterim Bottasom z Mercedesu zaostáva iba o 6 bodov. Druhý muž vo farbách McLarenu Austrálčan Daniel Ricciardo je aktuálne siedmy muž šampionátu.

McLaren sa vracia na výslnie

„Uvedomujem si svoj záväzok voči McLarenu, ale aj sebe samému. Mojím cieľom je víťaziť v pretekoch a stať sa majstrom sveta. A chcem to dosiahnuť v tomto tíme. Naše ambície do budúcnosti sú ľahko čitateľné,“ uviedol Lando Norris, ktorý má za sebou 42 pretekov a dve pódiá v majstrovskom seriáli F1. Pretekárom na plný úväzok je od roku 2019.

„Vidíme v ňom jeden z najžiarivejších talentov formuly 1. Práve on sa zaslúžil o to, že náš tím sa vracia na výslnie. Začali sme spolupracovať v roku 2017 a sme hrdí na to, ako odvtedy výkonnostne vyrástol,“ skonštatoval výkonný riaditeľ tímu McLaren Zak Brown.