Mladík neprežil nehodu za Toporcom, s autom najprv narazil do stromu a potom skončil v potoku (foto)

Iba 18-ročný chlapec prišiel v nedeľu večer pred pol deviatou o život pri dopravnej nehode na ceste v smere od obce Toporec na Veľkú Lesnú (okr. Kežmarok).

Mladík nezvládol prejazd ostrou pravotočivou zákrutou, prešiel s vozidlom do protismeru, dostal šmyk, auto narazilo do stromu a následne sa zosunulo do potoka, kde ostalo prevrátené na streche.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, zranenia mladého vodiča boli nezlučiteľné so životom. Na vozidle vznikla škoda vo výške približne 2500 eur. Dopravná nehoda je v štádiu šetrenia, polícia bude skúmať všetky okolnosti tragickej udalosti.