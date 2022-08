Mladík sa stal obeťou podvodu cez internet, prišiel o viac ako tisíc eur

Polícia v Prešove vyšetruje podvod na internete, keď predávajúci obral kupujúceho o 1 360 eur. Podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej páchateľ prejavil záujem o tovar, kabát za 20-eur, v stredu hodinu po polnoci.

Nádejný kupujúci zaslal predávajúcemu internetový odkaz, ktorý bolo potrebné potvrdiť a na základe toho zrealizovať obchod. Mladík tak urobil, pričom zadal údaje o svojej platobnej karte. Následne mu bola z jeho bankového účtu odrátaná finančná čiastka vo výške 680 eur.

Páchateľ to vysvetlil predávajúcemu ako omyl, a preto od neho požadoval inú kartu, na ktorú by tieto peniaze mohol vrátiť. Mladík tak päť zadal všetky údaje k svojej druhej platobnej karte a opäť to potvrdil. Neskôr zistil, že aj z tohto účtu mu bola odcudzená hotovosť vo výške 680 eur.

Polícia v súvislosti s podvodom upozorňuje verejnosť, aby na internete nakupovali s rozvahou a opatrnosťou. „Takéto konanie zlodejov je takmer stále rovnaké a napriek nekonečne opakujúcim sa prípadom a upozorneniam zo strany polície sa nájdu ľudia, ktorým sa toto konanie nezdá podozrivé. Skôr ako poskytnete údaje k svojmu účtu, skúste sa zamyslieť nad dôsledkami, ktoré hrozia. Zvážte využiť iný bezpečný spôsob platby,“ varovala Ligdayová.