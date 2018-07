Mladík z Košíc mal vodičák dva mesiace, po nehode ho obvinili z usmrtenia

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Vyšetrovateľ kriminálnej polície v Košiciach obvinil z prečinu usmrtenia 18-ročného Košičana, ktorý ako vodič vozidla BMW spôsobil začiatkom tohto roka v Košiciach tragickú dopravnú nehodu.

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, dopravná nehoda sa stala v polovici februára na Južnej triede, keď sa auto obvineného, ktorý mal vodičský preukaz iba necelé dva mesiace, zrazilo s osobným autom, ktoré viedol 62-ročný vodič z Košíc.

„Podľa doterajšieho vyšetrovania vodič viedol vozidlo značky BMW od mosta VSS do centra mesta, pričom za križovatkou s Ulicou Milosrdenstva sa plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojím schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho narazil do pred ním idúceho vozidla značky Renault. Po náraze vozidlo Renault odrazilo mimo vozovku, kde bočnou časťou narazilo do stromu,“ uviedla Mésarová.

Vodič Renaultu pri nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým o dva mesiace podľahol. „Vodič BMW sa pri nehode nezranil. Požitie alkoholu u mladého vodiča BMW zistené nebolo, vodičovi Renaultu bola za účelom zistenia požitia alkoholu odobratá krv. Výsledky vyšetrenej krvi boli negatívne,“ informovala Mésarová.

Vyšetrovanie udalosti pokračuje. Obvinenému mladému vodičovi hrozí za tento skutok trest jeden až päť rokov väzenia.