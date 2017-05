Mladšia sestra vojvodkyne Catherine sa vydala, zobrala si multimilionára

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Pippa Middleton, mladšia sestra britskej vojvodkyne Catherine, sa dnes vydala za finančníka Jamesa Matthewsa. Sobáš sa konal v Kostole svätého Marka v anglickom Englefielde blízko rodinného sídla Middletonovcov v Bucklebury.

Na svadobnom obrade, ktorý trval 45 minút a sprevádzali ho prísne bezpečnostné opatrenia, sa okrem spomínanej vojvodkyne z Cambridgeu zúčastnili aj jej manžel princ William, ich deti princ George a princezná Charlotte. Ďalšími hosťami boli napríklad Williamov brat princ Harry, ich sesternica, princezná Eugenie, švajčiarsky tenista Roger Federer s manželkou Mirkou či ženíchov brat Spencer Matthews, ktorý bol jeho svedkom. Priateľka princa Harryho, americká herečka Meghan Markle, údajne pri tejto príležitosti tiež pricestovala do Spojeného kráľovstva, no na sobáši nebola.

Tridsaťtriročná nevesta, ktorá sa so 41-ročným Matthewsom zasnúbila vlani v júli, mala na sebe oblečenú róbu z dielne módneho návrhára Gilesa Deacona, závoj od Stephena Jonesa a topánky od Manola Blahnika. K oltáru ju priviedol jej otec Michael Middleton, s ktorým do kostola pricestovala na luxusnom starom automobile. Novomanželia so svojimi hosťami oslávia sobáš na pozemku Middletonovcov, kde si pri tejto príležitosti nechali zhotoviť veľký sklenený stan.

