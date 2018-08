Mladý muž plánoval atentát na britskú premiérku Mayovú, súd mu udelil doživotný trest

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Britský súd udelil doživotný test mladému mužovi, ktorý plánoval atentát na premiérku Theresu Mayovú. Dvadsaťjedenročného Naa’imura Zakariyaha Rahmana zo severného Londýna minulý mesiac uznali vinným z plánovania teroristického činu. Vo väzení si odpyká najmenej 30 rokov.

Rahman plánoval odpáliť bombu pred premiérkiným sídlom nad Downing Street a potom zabiť Mayovú s nožom alebo strelnou zbraňou. Zatkli ho počas utajenej operácie, na ktorej sa podieľala Metropolitná polícia, britská tajná služba MI5 a americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), krátko po tom, čo si od agenta v utajení zobral tašku a bundu v domnienke, že sú v nich výbušniny.

Podľa sudcu Charlesa Haddon-Cavea by Rahman „svoj útok vykonal„, keby ho nezatkli. „Verím, že po celý čas Rahman veril, že zariadenia sú pravé a naozaj schopné spôsobiť vážnu škodu,“ vyjadril sa, pričom tiež agentov v utajení pôsobiacich v prípade označil za svedomitých a odsúdeného za „iniciátora a autora“ svojich činov.

Rahman počas súdneho procesu priznal, že sa zapájal do činnosti, ktorá mala napomôcť príprave teroristických činov. Tie mali súvisieť so „sponzorským“ videom, ktoré nakrútil pre spolupracovníka, ktorý údajne chcel, aby sa pridal k teroristickej skupine Islamský štát v Líbyi. Za to video dostal Rahman trest odňatia slobody na šesť rokov, ktorý si odpyká súbežne s doživotným trestom.