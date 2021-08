Mladý Pedri odohrá vo finále OH rekordný 73. zápas v sezóne, nadviazať by mohol na Messiho či Neymara

Lionel Messi zažiaril na olympijských hrách v Pekingu 2008 a so spoluhráčmi z Argentíny brali zlaté medaily. O osem rokov neskôr sa v Riu de Janeiro to isté ako kapitánovi tímu podarilo aj ďalšej útočnej hviezde svetového futbalu Brazílčanovi Neymarovi.

Prešlo ďalších päť rokov a v Tokiu by mohol na velikánov nadviazať mladučký Španiel Pedri. Španielsko bude v sobotu finálovým súperom Brazílie v mužskom olympijskom turnaji v Jokohame. Týchto hráčov spája, že počas vystúpenia na OH boli hráčmi španielskeho veľkoklubu FC Barcelona.

„Veríme, že zvládneme aj finálový zápas a odnesieme si zlaté medaily,“ uviedol 18-ročný stredopoliar FC Barcelona aj španielskej „La Furie Roja“ na oficiálnom olympijskom tokijskom webe.

Rekordný počet zápasov v sezóne

V Japonsku nastúpil vo všetkých troch zápasoch základnej skupiny plus vo štvrťfinále aj semifinále. Ak nebude chýbať v zostave trénera Luisa de la Fuenteho ani vo finále, odohrá 73. zápas v sezóne 2020/2021 a prekoná rekordný zápis Portugalčana v službách Manchestru United Bruna Fernandesa.

Pedri len vlani v septembri debutoval v prvom tíme FC Barcelona v La Lige a prvý celý zápas odohral až 17. októbra. Napokon si pripísal 37 vystúpení v La Lige, ďalších 6 v Copa del Rey, dva v Španielskom superpohári a ďalších sedem v Lige majstrov.

Desať zápasov pridal v A-tíme Španielska vrátane tých na majstrovstvách Európy, kde Španieli zostali v semifinále na štíte neskorších šampiónov Talianov. K dispozícii bol aj tímu Španielska do 21 rokov v štyroch súbojoch a teraz si pravdepodobne zahrá v šiestom zápase na olympijskom turnaji v Japonsku.

„Ak by mi niekto povedal, že toto všetko stihnem v jednej sezóne, označil by som ho za šialenca. Je takmer nemožné, že v prvej svojej sezóne v dospelom futbale som odohral toľko zápasov v Barcelone aj v reprezentácii. Mal som veľké šťastie, ale som na to veľmi hrdý,“ zhodnotil Pedri.

S hviezdnymi hráčmi sa nechce porovnávať

Pri zmienke o možnom porovnaní s hviezdnym spoluhráčom z FC Barcelona Messim alebo Brazílčanom Neymarom v súvislosti s olympijskými hrami zareagoval nesúhlasne.

„Nie je možné, aby som sa porovnával s hráčmi, ktorí urobili tak veľa pre futbal. To však neznamená, že nechcem vyhrať zlatú medailu. Budeme sa všetci snažiť, aby sa to podarilo,“ sľúbil.

K atmosfére na olympijských hrách a stretávaniu sa športovcov v Olympijskej dedine dodal: „Je šialené vidieť všetkých športovcov, ktorí žijú na tom istom mieste a spia v rovnakých posteliach. S radosťou sledujem všetky hviezdy, ktoré sa správajú pokorne a neodmietnu moju žiadosť o fotografiu.“