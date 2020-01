Mladý slovenský obranca Michal Ivan predĺžil zmluvu s českými Pardubicami

Slovenský hokejový obranca Michal Ivan predĺžil zmluvu s českým klubom HC Dynamo Pardubice. Rodák zo Žiaru nad Hronom sa dohodol s aktuálne posledným tímom tamojšej najvyššej súťaže na zmluve do konca nasledujúcej sezóny.

Okrem neho si vedenie „pernikárov“ poistilo aj služby dvoch mladých českých útočníkov Mateja Blümela a Ondřeja Matýsa.

„Všetci traja sú to hráči so zaujímavým potenciálom a perspektívou. Preto sme sa rozhodli predĺžiť s nimi spoluprácu. V nasledujúcej sezóne by mohli ešte viac prehovoriť do tímovej produktivity a byť dôležitou súčasťou mužstva,“ povedal pre web pardubického tímu člen predstavenstva klubu Dušan Salfický, ktorý sa vyjadril aj konkrétne na adresu Ivana: „Michal je talentovaný obranca, ktorý má veľmi dobré korčuľovanie a nebojí sa podporiť útok. Verím, že sa môže stať stabilným článkom našej defenzívy.“

Stále iba 20-ročný Ivan odohral v aktuálnej sezóne za Pardubice 34 ligových zápasov s bilanciou 1+1. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch pôsobil v zámorskej juniorskej súťaži QMJHL, kde získal ligový titul a tešil sa aj z prestížneho Memorial Cupu.

V minulosti reprezentoval Slovensko na dvoch MS do 18 aj 20 rokov, na konte má aj štarty v seniorskom národnom tíme pod vedením Craiga Ramsayho.