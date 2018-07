Mladý slovenský reprezentant Šimun dostane šancu v Slovane, ostáva však hráčom Nových Zámkov

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Dvadsaťtriročný hokejový útočník Eduard Šimun dostane šancu prebojovať sa do kádra Slovana Bratislava v KHL, stále však bude kmeňovým hráčom tipsportligových Nových Zámkov.

Mladý hokejista si v uplynulej sezóne pod trénerom Craigom Ramsaym pripísal sedem reprezentačných štartov, v minulosti hral aj za Banskú Bystricu či Trenčín. V Nových Zámkoch mu nechceli brániť v rozvoji.

„Edo má u nás platnú zmluvu na ďalšie dve sezóny. V zmluve nebolo zakotvené, že by sme ho museli pustiť, ak by dostal ponuku z KHL alebo zo zahraničia. Keďže nechceme brániť rozvoju mladého hráča, dohodli sme sa so Slovanom na striedavých štartoch. Pokiaľ by nedostával Edo dostatok priestoru v Slovane, tak bude nastupovať v Tipsport lige v našom mužstve. Edo ostáva stále našim kmeňovým hráčom. Zároveň je dohodnuté, že nadstavbovú časť súťaže odohrá v HC Nové Zámky. Veríme, že to bude play-off,“ povedal prezident klubu František Sucharda.

Informácie priniesol oficiálny web klubu HC Nové Zámky.