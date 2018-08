Mladý vodič nedal v Čeľadiciach prednosť autu na hlavnej ceste, pri prevoze do nemocnice zomrel

BRATISLAVA/NITRA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Tragická dopravná nehode sa stala v stredu ráno okolo 6:30 v obci Čeľadice (okres Nitra). Dvadsaťročný vodič osobného motorového auta z doposiaľ presne nezistených príčin pri vychádzaní z vedľajšej cesty nedal prednosť v jazde autu idúcemu po hlavnej ceste.

Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa, mladý vodič utrpel ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Pri dopravnej nehode sa ľahko zranili jeho dvaja spolujazdci. So zraneniami previezli do nemocnice vodiča druhého auta.