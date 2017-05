Mladých treba viesť k príprave na obranu vlasti a tým budovať vlastenectvo, vyhlásil minister Gajdoš

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) – Mladých ľudí treba viesť k príprave na obranu vlasti a tým budovať vlastenectvo. Myslí si to minister obrany Peter Gajdoš, ktorý tvrdí, že “ak to neurobíme my, urobia to nelegálne skupiny”.

Gajdoš na tému návratu brannej výchovy do škôl hovoril s ministrom školstva Petrom Plavčanom (obaja nom. SNS) a lídrom národniarov Andrejom Dankom.

Rezort obrany v tomto smere už začal organizovať branné hry a súboje pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl a májové číslo mesačníka Obrana budú distribuovať na stredné a vysoké školy.

Nad brannou výchovou neuvažujú

Hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová uviedla pre agentúru SITA, že aktuálne o znovuzavedení samostatného vyučovacieho predmetu branná výchova neuvažujú. Táto tematika je už v súčasnosti povinnou súčasťou vzdelávania, aj keď nie je samostatným predmetom. Vyučuje sa v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

Na prvom stupni základných škôl sú organizované didaktické hry. Na druhom stupni základných škôl sú to účelové cvičenia v minulosti známe ako branné cvičenia. Konajú sa spravidla na jeseň a na jar. V stredných školách sa žiaci zúčastňujú na účelových cvičeniach a Kurze na ochranu života a zdravia.

Školy si môžu vytvoriť predmet

Okrem toho si škola môže v rámci disponibilných hodín vytvoriť samostatný predmet zameraný na túto tematiku. Ako vysvetlila ďalej hovorkyňa, cieľom je v rámci tejto témy vytváranie správnych postojov žiakov, získanie vedomostí a zručností na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.

Zameriavajú sa aj na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, živelných pohrôm a prírodných katastrof. Tiež na zvládnutie nevhodných podmienok v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci či terorizmom, dodala.