Mlčanie koalície a Plavčana v eurofondovom škandále je neprijateľné, tvrdí Gröhling zo SaS

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Mlčanie koalície a najmä ministra školstva Petra Plavčana v eurofondovom škandále je neprijateľné. Tvrdí to poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Agentúre SITA poskytol jeho stanovisko Róbert Buček z komunikačného oddelenia SaS.

Neriešenie je neprípustné

“Neriešenie kľúčovej otázky, čo bude so 600 miliónmi eur na vedu a výskum, neodpovedanie ministra na otázky médií či jeho výhovorky, že je na dovolenke, je neprípustné,” tvrdí Gröhling s tým, že minister a predstavitelia vlády si neuvedomujú, aké vážne pochybenie sa stalo, alebo idú kauzu upratať a potrebujú na to čas.

“Považujem za nonsens, že minister školstva v čase vrcholiaceho mega škandálu s prideľovaním dotácií namiesto vysvetľovania dovolenkuje. Je to neuveriteľne arogantné. Je to výsmech do tvárí všetkých daňových poplatníkov,“ uviedol Gröhling.

Priority sú inde

Poslanec za SaS uvádza, že sa ľudia nemôžu čudovať, prečo je školstvo v takom zlom stave. “Nečudujme sa, že takzvaná najväčšia reforma školstva za 25 rokov dopadla tak, že nikto o nej nič netuší a ministerstvo sa k nej nevyjadruje. Nečudujme sa, že minister školstva sa nezmôže na skutočné systémové zmeny a namiesto toho robí iba povrchové úpravy, ako napríklad hodina dejepisu navyše. Ukazuje sa, že priority ministerstva sú kdesi úplne inde. Spočívajú v podobných aktivitách, ako je rozdávanie eurofondov pochybným firmám,“ hovorí Gröhling.

Upozornil zároveň, že žiaci a študenti onedlho nastúpia do rovnakých škôl ako pred rokom a pol. “Nezmenilo sa absolútne nič. Väčšina škôl bude naďalej bojovať s nedostatkom financií. Učitelia budú stále učiť z nekvalitných učebníc, ktoré im vybral štát a nie oni sami. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú stále bez asistentov. Katastrofálny stav v rezorte, umocnený korupčnou kauzou, je jednoznačným dôvodom na rezignáciu ministra v každej normálnej vláde. Čo viac sa ešte musí stať, aby minister Plavčan skončil?“ pýta sa Gröhling.

Príprava potrebných opatrení

Ministerstvo školstva pre agentúru SITA uviedlo, že Plavčan zvolá k téme eurofondov tlačovú konferenciu, kde sa vyjadrí ku všetkým otázkam na tému. “Ministerstvo školstva momentálne preveruje technické a odborné otázky problematiky a pripravuje potrebné opatrenia,” uviedol rezort školstva na otázku, či ministerstvo už zastavilo eurofondovú výzvu na podporu výskumu.

Predseda SNS Andrej Danko totiž 3. augusta uviedol, že odporučí Plavčanovi (nominant SNS) úplne prehodnotenie čerpania eurofondov a zastavenie druhej výzvy, ktorá môže nasmerovať peniaze k súkromným spoločnostiam.

Korupcia sa nevylučuje

Kauza, ktorá sa týka podpory výskumu z eurofondov, trvá od prvej polovice júla. Výskumné univerzity a Slovenská akadémia vied najprv žiadali ministra školstva Petra Plavčana o prehodnotenie výsledkov pri hodnotení projektov v rámci výzvy na financovanie dlhodobého strategického výskumu.

Univerzity a SAV reagovali na to, že v rámci výzvy za 300 miliónov eur nedostal ani jeden projekt univerzitných vedeckých parkov a vedeckovýskumných centier výskumných univerzít a ústavov SAV finančnú podporu. Strana SaS následne kritizovala, že príspevky na vedu a výskum rozdelili vo výzve netransparentne, v rozpore s pravidlami a podľa medializovaných informácií mohlo dôjsť aj ku korupcii.

Konflikt záujmov

Gröhling sa odvolával na medializovanú informáciu, podľa ktorej jeden z neúspešných uchádzačov vo výzve hovoril o členovi komisie, ktorý zo sedemmiliónovej dotácie chcel províziu 20 percent. Gröhling upozornili aj na to, že podporu 5,9 milióna eur získala napríklad spoločnosť, ktorá mala za minulý rok obrat iba 7 333 eur.

Poskankyňa za OĽaNO Veronika Remišová upozorňovala v súvislosti s výzvou aj na konflikt záujmov. Odvolávala sa pritom na informáciu, že jeden z hodnotiteľov projektov vo výzve na podporu výskumu a vývoja sedí vo vedení inštitúcie, ktorá do súťaže prihlásila viaceré projekty. Európska komisia už poslala Slovensku aj varovný list o pozastavení preplácania eurofondových výziev.