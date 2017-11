Mnangagwa zloží prezidentský sľub a nahradí Mugabeho

HARARE 22. novembra (WebNoviny.sk) – Zimbabwiansky bývalý viceprezident Emmerson Mnangagwa v piatok zloží prezidentský sľub a nahradí tak Roberta Mugabeho, ktorý v utorok dobrovoľne odstúpil z funkcie hlavy štátu. Oznámil to predseda parlamentu s tým, že vládna strana Zimbabwianska africká národná únia – Vlastenecký front (ZANU-PF) Mnangagwu nominovala za svojho kandidáta.

Bývalý viceprezident sa v stredu vráti do Zimbabwe, odkiaľ ušiel po svojom odstavení od moci do zahraničia. Do hlavného mesta Harare by mal priletieť o 18:00 miestneho času (17:00 SEČ). K vojenskej leteckej základni, kde pristane, sa už podľa informácií agentúry AP začali schádzať ľudia, aby ho mohli privítať.

Mugabe odstúpil z postu prezidenta Zimbabwe po 37 rokoch vlády po tom, ako ZANU-PF proti nemu spustila proces impeachmentu. Po tom ako armáda minulý týždeň prevzala moc v krajine, bol v domácom väzení. Armáda zasiahla po tom, čo Mugabe odvolal Mnangagwu z jeho funkcie. Vyvolalo to totiž obavy, že na jeho miesto nastúpi nepopulárna prvá dáma Grace a nakoniec nahradí aj svojho 93-ročného manžela v prezidentskom kresle.