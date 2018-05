Mnisterka Lubyová súhlasí s opozíciou, do škôl musí ísť viac peňazí a zmeny treba odkomunikovať

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Inklúzia v školstvom systéme podľa fínskeho modelu, investovanie do školstva či zatraktívnenie profesie učiteľa boli témy, na ktorých sa v relácii V politike televízie TA3 zhodli ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) a tieňový minister školstva za stranu OľaNO Miroslav Sopko.

Lubyová tento týždeň predstavila Národný program rozvoja vzdelávania a výchovy, ktorý vychádzal z dokumentu Učiace sa Slovensko. Sopko priznal, že smerovanie je podľa neho nastavené správne, navrhovaná inklúzia mu je sympatická, ale bude musieť počkať, kým ministerstvo predstaví konkrétne kroky. Rozumie, že dokument nehovorí o reforme, veľká časť pedagógov je už podľa neho na toto slovo alergická. Ministerka podotkla, že tento dokument by mal platiť desať rokov, do roku 2027, a je nezmysel byť desať rokov v stave reformy. Obaja sa zhodli, že zmeny potrebujú čo najširšiu podporu a zhodu naprieč politickým spektrom.

Opatrenia by mali byť odkomunikované s učiteľmi

Obaja sa zhodli aj na tom, že je naďalej dôležité komunikovať o zmenách s učiteľmi či rodičmi. „Učitelia musia byť na to pripravení, rovnako aj ostatní aktéri, ktorí majú čo povedať do vzdelávania. Opatrenia by mali byť dobre odkomunikované s učiteľmi, rodičmi,“ povedal Sopko. Lubyová pripomenula, že o zmenách v školstve hovorí aj Programové vyhlásenie vlády, približne rok a pol experti pracovali na dokumente Učiace sa Slovensko, ku ktorému prišlo zhruba štyritisíc pripomienok.

„Myslím si, že odborná verejnosť je s tým dobre oboznámená. Mali sme aj negatívne stanoviská, zriadili sme expertné skupiny, prebrali sme to do detailov,“ vysvetľovala postup tvorby a komunikáciu so zainteresovanými. Zmeny sa okrem toho budú zavádzať postupne, aby to zvládol systém, aj učitelia.

Dlhodobo podfinancované školstvo

Podľa Lubyovej je zhoda s opozíciou na tom, že školstvo je dlhodobo podfinancované, bez finančnej injekcie sa nedá urobiť poriadna zmena. Národný program by mal na desať rokov stáť deväť miliárd eur, ale ako ministerka dodala, v tejto sume sú zahrnuté už aj aktivity, ktoré bežia. Zároveň potvrdila, že sa ráta so zvyšovaním platov určiteľov, nevie ale, o akú sumu presne, keďže to môže byť viac, ako len vládou sľúbené navyšovanie. Sopko takisto potvrdil, že Slovensko dáva málo do školstva a malo by dávať viac. Zároveň ale vyzýva, aby peniaze boli dobre a efektívne investované. Je za to, aby sa financovanie školstva upravilo tak, že tí, čo sa snažia viac, dostanú viac, ale zároveň aby bol tento systém nastavený tak, aby na to nedoplatili menšie vidiecke školy.

Sopko a Lubyová sa venovali aj téme učiteľov a tomu, ako mladých absolventov pritiahnuť do školstva. Absolventi pedagogiky si totiž na začiatku kariéry vyberú inú prácu alebo odídu do zahraničia. Na druhej strane ale podľa Lubyovej platí, že po niekoľkých rokoch sa vrátia do systému a začnú s učením po tom, čo sa vrátia alebo si vyskúšajú inú prácu. „Zvyšuje sa vek učiteľa, pokiaľ nepresvedčíme lídrov strán a hnutí, aby došlo k výraznejšiemu zrýchleniu investovania do školstva, nebudeme to mať tie zmeny s kým urobiť, budeme mať problém s ľuďmi,“ povedal Sopko s tým, že keď mladí idú von a potom sa vrátia so skúsenosťami, je to skvelé, ale bojí sa, že mladí v zahraničí ostanú žiť.