Mnohí budú k novej prezidentke Čaputovej vzhliadať s nádejou, myslí si arcibiskup Zvolenský

BRATISLAVA 15. júna (WebNoviny.sk) – Vo svete plnom rozdelení a konfliktov sa mnohé pohľady budú od soboty upierať na novú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

Povedal to vo svojom príhovore na sobotnej ekumenickej bohoslužbe arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Ako dodal, mnohí budú k prezidentke vzhliadať s nádejou.

Najlepšie predpoklady

„Že nedopustíte, aby nad vami zvíťazila kultúra adjektív, ale že si zachováte pokoj, múdro budete rozoznávať, čo je skutočne podstatné a stanete sa dobrou prezidentkou Slovenskej republiky, so srdcom otvoreným pre všetkých. Azda práve srdce ženy a matky má na to tie najlepšie predpoklady,“ povedal v závere svojho príhovoru Zvolenský.

Zároveň jej poprial hojnosť darov Božieho Svätého Ducha, dobré zdravie, silu, láskavosť a trpezlivosť. „Nech sa vaše úsilia dobre vydaria, a nech sú všetky skutočne dobré, osožné pre obyvateľov našej vlasti. A dovoľte mi ako veriacemu človeku a biskupovi dodať želanie – povzbudenie v duchu Božieho Slova: aby Vaše skutky viedli Vás i ostatných k oslave nášho Otca, ktorý je na nebesiach,“ zaznelo v závere jeho prejavu.

„Vážená pani prezidentka, stojíte na začiatku nového, dôležitého obdobia vášho života. Občania Slovenskej republiky vám prejavili svoju dôveru a slobodne rozhodli, že teraz preberáte najvyšší občiansky úrad v našej vlasti. S úctou voči tomuto rozhodnutiu dnes prichádzame do katedrály svätého Martina, aby sme sa modlili a prosili Boha za to, nech je Vaše pôsobenie čo najlepšie pre skutočné dobro všetkých ľudí,“ povedal Zvolenský. Prezidentský úrad podľa neho prináša so sebou aj nevyhnutnosť sledovať dianie v krajine, rozvážne naň reagovať a viesť ľudí dobrým príkladom.

Päť miliónov hriešnych ľudí

S príhovorom vystúpil aj Ivan Eľko z Ekumenickej rady cirkví v SR. „Nedokážem sa odosobniť ani od pozície rádového občana SR a kresťana, ktorý v tomto rozporuplnom svete žije svoju vieru,“ povedal. Vyjadril názor, že naše „milované Slovensko je komunitou piatich miliónov hriešnych ľudí.“

„Vieme však hľadieť k ideálom, aj k politickému ideálu, aj k prezidentovi. Takto bude množstvo ľudí sledovať aj Vás, verím že prajne, ako k autorite, ktorá by mala vyjadrovať to najlepšie, po čom človek vo verejnom a politickom živote túži. Želáme Vám, aby ste boli zodpovedným štátnikom, aby ste boli od pokušenia moci oslobodená, aby ste boli tvorivým, nie márnomyseľným štátnikom,“ povedal. Podľa jeho slov Čaputovej kresťania želajú, aby bola naplnená tým najlepším, čo človek v jej postavení potrebuje.

Míľnik politického života

Igor Rintel z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR považuje sobotnú inauguráciu za viac než formálnu udalosť. „Je míľnikom politického života. Naša komunita je súčasťou slovenskej spoločnosti, rešpektuje jej pravidlá. My sme optimisti a veríme, že ľudia môžu spolu nažívať, aj keď majú odlišné názory. Veríme vo vládu zákona. Hlásime sa k vláde zákona a práva. Celá verejnosť túži po lepšom spravovaní vecí verejných,“ vyhlásil. Verí, že nová hlava štátu bude konať spravodlivo, nebude ubližovať. V mene židovskej komunity jej poprial úspech, silu, radosť a stretnutia s ľudmi dobrej vôle.

Na bohoslužbe sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia registrovaných cirkví na Slovensku. Pozvaní boli aj bývalí prezidenti, predseda a podpredsedovia NR SR, šéfovia parlamentných výborov, predseda vlády a členovia kabinetu, diplomatický zbor, ako aj zástupcov VÚC a krajských miest. Pozvaní boli aj rektori vysokých škôl.

Momentálne je nová prezidentka v Prezidentskom paláci, kde hostí na slávnostnom obede približne 40 seniorov. Následne je na programe kladenie vencov pri pamätníku Brána slobody na Devíne. Podvečer nasleduje položenie kytice k hrobu prezidenta Michala Kováča na Ondrejskom cintoríne a slávnostný deň ukončí recepcia v Slovenskej filharmónii.

