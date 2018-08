Mnohí tenisti sa reforme Davisovho pohára netešili, Hrbatý to však berie pozitívne

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Davisov pohár reprezentačných tenisových družstiev mužov od budúceho roka radikálne zmení hrací formát, rozhodlo o tom hlasovanie na výročnom valnom hromaždení Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v americkom Orlande. Reforma tradičnej tímovej súťaže vyvolala viacero negatívnych reakcií, ale slovenského daviscupového kapitána Dominika Hrbatého úprava potešila.

Davisov pohár by zanikol

„Potešilo ma, že to prešlo. Absolvoval som viacero niekoľkohodinových rozhovorov s ľudmi, ktorí na reforme pracovali a postupne som si v hlave skladal dieliky mozaiky. Viem, že niektorých zmena nepotešila, ale bola nevyhnutná. Bez nej by Davisov pohár do piatich až siedmich rokov zanikol,“ povedal pre sobotňajšie vydanie denníka Šport 40-ročný Bratislavčan.

Bývalý slovenský daviscupový reprezentant a dvanásty hráč svetového rebríčka je spokojný s tým, že súťaž so 118-ročnou histórii bude naďalej súčasťou tenisového kalendára.

Radšej takto ako vôbec

„Treba si uvedomiť, že každý z delegátov v Orlande chcel Davisov pohár zachrániť. Oba tábory však majú inú predstavu, ako to urobiť. Ja som sa dopočul, že Davis Cup stratil na konci minulej sezóny všetkých sponzorov. Nový systém nie je perfektný, ale vďaka nemu súťaž prežije. Radšej mať Davisov pohár s nedokonalým formátom ako vôbec,“ vysvetľoval súčasný kouč Martina Kližana.

Hrbatý bol jedným zo strojcom finálovej účasti Slovenska v Davisovom pohári v roku 2005. O víťaznú trofej sa hralo v Bratislave a tenistov spod Tatier hnala dopredu zaplnená aréna. Takéto momenty sa zo súťaže vytratia, pretože záverečného turnaja sa zúčastní až 18 krajín a iba jedna z nich bude hrať na domácej pôde.

„Pre nás sa nič nezmení, keďže februárový zápas zostal systémom doma-vonku. V minulosti bolo výborné, že sme mohli hostiť aj finále, ale momentálne máme kvalitu maximálne na prvé kolo svetovej skupiny a v najbližších rokoch to lepšie nebude,“ dodal pre denník Šport Hrbatý.