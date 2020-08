Mnohí zamestnanci najvyššieho súdu pracujú v zlých podmienkach, riešenie je v nedohľadne (foto)

Ministerstvo financií SR (MF SR) nesúhlasilo s tým, aby budova na Župnom námestí v Bratislave, v ktorej časti sídli Najvyšší súd SR (NS SR), prešla do plnej správy súdu prostredníctvom inštitútu odňatia správy majetku.

Rezort financií nevidel verejný záujem v súvislosti s odňatím správy Ministerstvu spravodlivosti SR a určením nového správcu. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa predsedu NS SR Tatjana Lesajová.

Požiadali aspoň o výpožičku

O tom, že bývalé sídlo rezortu spravodlivosti bude ministerstvu odňaté zo správy a prevedené rezortom financií na najvyšší súd informovala v júli ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

MF SR odporučilo najvyššiemu súdu a rezortu spravodlivosti, aby zmenu správcu nehnuteľného majetku štátu riešili prevodom správy na základe zmluvy o prevode nehnuteľného majetku štátu. NS SR o tom v auguste listom informoval ministerku spravodlivosti.

Zároveň však predseda NS SR Ján Šikuta a vedúca kancelárie najvyššieho súdu Zuzana Flaková rokovali s vedením ministerstva spravodlivosti. Na základe týchto stretnutí súd získal informácie, že rezort bude postupovať podľa odporúčania rezortu financií.

„Vzhľadom na to, že tento proces trvá určité časové obdobie, v spomínanom liste sme zároveň požiadali ministerku spravodlivosti o prenechanie celej budovy do výpožičky, a to až do ukončenia celého procesu prevodu správy nehnuteľného majetku štátu. Momentálne súd čaká na odpoveď zo strany ministerstva spravodlivosti,“ uviedla hovorkyňa predsedu NS SR.

Ministerstvo sa odsťahovalo

Ako ďalej Lesajová informovala, pre najvyšší súd sú dôležité dve skutočnosti. Obsadiť uvoľnené kancelárie, pretože mnohí sudcovia a zamestnanci sedia v nevyhovujúcich priestoroch či podmienkach, a zabezpečiť generálnu opravu sietí. V budove praská vodovodné a kanalizačné potrubie a elektrické rozvody sú v dezolátnom stave.

V prípade, že sa podarí najvyššiemu súdu užívať budovu aspoň formou výpožičky, správcom budovy naďalej ostáva ministerstvo spravodlivosti, a teda kancelária NS SR nebude môcť vykonávať žiadne rekonštrukčné práce.

MS SR sa odsťahovalo z budovy na Župnom námestí, v ktorej sídli aj NS SR už takmer pred šiestimi mesiacmi.

Predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta ešte v júli uviedol, že je veľmi neštandardné, aby najvyšší súd sídlil len v dočasných priestoroch a je to do určitej miery odzrkadlenie pozície justície v štáte.