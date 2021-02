Mobilitu ľudí treba obmedziť a vzájomné kontakty znížiť, Babišova vláda zakáže pohyb medzi okresmi

Česká vláda na tri týždne zakáže pohyb medzi okresmi a úplne uzavrie školy. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na premiéra Andreja Babiša, podľa ktorého je nutné obmedziť mobilitu ľudí a znížiť kontakty.

Vláda vo štvrtok večer pokračovala v rokovaní o ďalších obmedzeniach pre Českú republiku. Ich konečná podoba však bude známa najskôr v piatok, keď bude Poslanecká snemovňa hlasovať o núdzovom stave, ktorý by chcela vláda predĺžiť do konca marca. Prísnejšie obmedzenia by mali platiť od 1. marca.

Tri ťažké týždne

„Preberali sme opatrenia, ktoré chceme v piatok predstaviť opozícii a požiadať ju o podporu. Potrebujeme obmedziť mobilitu obyvateľstva a obmedziť kontakty,“ povedal po rokovaní Babiš.

Českú republiku tak čakajú tri veľmi ťažké týždne. Predseda vlády potvrdil, že zakážu pohyb medzi okresmi, s výnimkou ciest do práce a starostlivosti o blízkych. Plánujú tiež uzavrieť školy a detské skupiny.

Od 1. marca bude v hromadnej doprave, obchodoch a na ďalších miestach povinné nosiť respirátory FFP2. Začne sa tiež testovanie zamestnancov vo firmách antigénovými testami. „Od 1. 3. kompenzujeme plošné testovanie vo firmách a u SZČO. Každý zamestnanec alebo živnostník získa príspevok na štyri rýchlotesty/mesiac. Práve sme to schválili na vláde,“ napísal pred 23. hodinou na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vicepremiér Karel Havlíček.

Minister zdravotníctva Jan Blatný zároveň oznámil, že v súvislosti s nebezpečnými mutáciami sa predĺži karanténa a doba izolácie na 14 dní.

Zatvoriť by sa mali všetky školy

Vláda sa venovala kompletnému uzavretiu krajiny už na stredajšom zasadnutí. Podľa informácií TV Nova by sa mali úplne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a obchody, okrem predajní s potravinami a liekmi. Ľudia sa budú môcť pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od domova s výnimkou ciest do práce a k lekárovi. Kabinet tiež zvažuje zákaz cestovania a povinné nosenie respirátorov FFP2 všade, vrátane práce a pohybu na ulici.

Hoci sa na spomenutých opatreniach ministri zatiaľ nedohodli, schválili zákaz cestovania do krajín s extrémnym výskytom mutácií koronavírusu. Od 26. februára do 11. apríla majú Česi až na neodkladné výnimky zákaz cestovať do Botswany, Brazílie, Eswatini, Juhoafrickej republiky, Kene, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Zambie, Zimbabwe a Tanzánie, a to vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba.

Vo štvrtok české laboratóriá potvrdili ďalších 14 457 prípadov nákazy koronavírusom. Aktuálne v krajine evidujú 137 698 aktívnych prípadov, hospitalizovaných je 7 176 ľudí, pričom 1 531 z nich je v ťažkom stave. Počet obetí pandémie ochorenia COVID-19 v Česku dosiahol 19 999.