Mobilná aplikácia Packeta prešla modernizáciou. Môže sa ňou platiť cez Google Play

Zlepšenie vyhľadávania výdajných miest, platba pomocou Google Play či nový vzhľad Homefeedu je len niekoľko noviniek v mobilnej aplikácii Packeta. Tá aktuálne prešla výraznou premenou.

Kompletnou premenou prešla domovská stránka. Novo sa zobrazuje sekcia s informáciami o internetových obchodoch, s ktorými Packeta pravidelne spolupracuje a s ktorými spoločne vytvára kreatívny obsah. Užívateľ tu napríklad nájde informácie o e-shopoch ponúkajúcich dopravu so Packetou zadarmo alebo aj zľavu na vlastný produkt C2C. Zákazníci môžu teraz vyhľadávať pobočky podľa ich názvu, adresy alebo kombinácií oboch údajov. Užívatelia môžu tiež aktuálne platiť za svoje odoslané aj prijaté zásielky cez pridanú platobnú metódu Google Pay.

Prichádza Google Play

„Naša mobilná aplikácia patrí dlhodobo medzi 10 najsťahovanejších na Slovensku, celkovo si ju stiahlo už viac ako tri milióny ľudí, z toho mám veľkú radosť. Berieme to ako veľký záväzok voči našim zákazníkom, a preto prichádzame so sériou noviniek, ktoré posunú užívateľský zážitok zase o level vyššie. Vnímame požiadavky našich zákazníkov, a preto sa teraz môžu tešiť napríklad na nový widget, ktorý ponúka vylepšené vyhľadávanie našich výdajných miest, ktorých je na Slovensku už viac ako 1 700. Máme veľkú radosť aj z novej platobnej metódy Google Pay, ktoré zjednodušia a zrýchlia platby na zariadeniach Android,“ uvádza Milan Šmíd, marketingový riaditeľ skupiny Packeta, do ktorej patrí aj Packeta Slovakia.

Packeta až doposiaľ využívala na platby u zariadení Android platobnú bránu ČSOB. Po novom majú užívatelia možnosť pridať si kartu do Google Pay a pohodlne zaplatiť bez presmerovania na platobnú bránu. Užívateľ aplikácie Packeta už teda viac nemusí potvrdzovať platbu v ďalších aplikáciách, čím sa platba stáva časovo a administratívne menej náročnou.

Foto: Packeta

Nový Homefeed

Aplikácia ponúka aj nový vzhľad Homefeedu. Stálym obsahom nového Homefeedu sú štyri sekcie. V prvej sekcii sú služby, ktoré umožňujú využitie hlavných užívateľských funkcií, ako je napríklad odoslanie zásielky. Druhá sekcia Najbližšia pobočka zobrazuje užívateľovi základné údaje o výdajnom mieste, ako je napríklad otváracia doba či vzdialenosť užívateľa od pobočky. Sekcia Nemali by ste prehliadnuť zobrazuje užívateľovi aktuálne spolupráce a vďaka tomuto banneru sú užívatelia informovaní, na ktorých e-shopoch prebieha doprava zadarmo s Packetou.

Noví užívatelia tu tiež nájdu banner s promo kódom na prvú odoslanú zásielku. V sekcii Tipy a triky nájdu dlaždice, pod ktorými sa zobrazí detail na danú tému, a to napríklad ako správne zabaliť zásielku alebo ako sa správať na výdajnom mieste. Novinkou je tiež upozornenie, ktoré poukazuje na práve prebiehajúce poruchy alebo odstávky systému. Používatelia pomocou alertu môžu tiež hodnotiť kuriéra Packety v rámci doručenia domov služby Packeta domov.

