Mobilným operátorom na Slovensku už právoplatne pridelili frekvencie pre 5G sieť

Mobilní operátori majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G. Ešte v závere roku 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) právoplatne pridelil mobilným operátorom frekvencie, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie.

Prvá časť úhrady za frekvencie z frekvenčných pásiem 700 MHz (5G), 900 MHz a 1800 MHz vo výške 57,665 milióna eur bola ešte v roku 2020 započítaná z peňažnej zábezpeky, ktorú zložili držitelia povolení ako súčasť svojej ponuky.

Úhrady operátorov za frekvencie

Ako ďalej informoval Roman Vavro, hovorca RÚ, prvá časť úhrady za frekvencie z pásma 700 MHz (5G) v prípade spoločností O2 Slovakia a Orange Slovensko vo výške 16 miliónov eur, resp. v prípade Slovak Telekom vo výške 24,42 milióna eur bola ešte v roku 2020 započítaná zo zloženej peňažnej zábezpeky, ktorú uhradil držiteľ povolenia ako súčasť svojej ponuky.

Druhá časť úhrady, teda polovice zo zostávajúcej čiastky, je splatná do 30. júna 2021. Tretia časť úhrady je splatná do 31. marca 2022.

Frekvencie musia začať používať do dvoch rokov

Držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Operátori sú povinní vybudovať verejnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť 5G s rádiovou prístupovou sieťou 5G NR (New Radio) v architektúre spĺňajúcej požiadavky špecifikácií ETSI.

Držitelia povolení (700 MHz) majú zabezpečiť aj pokrytie všetkých prevádzkovaných úsekov diaľnic D1 – D4, všetkých prevádzkovaných úsekov rýchlostných ciest R1 – R9, všetkých prevádzkovaných úsekov paneurópskych železničných koridorov IV. až VI. a vnútrozemskej vodnej cesty medzinárodného významu nachádzajúcich sa na území Slovenska sieťou 5G do 31. decembra 2025.

Komerčne dohodnutý národný roaming

Operátori môžu splniť tieto kritériá komerčne dohodnutým národným roamingom. V takom prípade sa splnenie započíta na strane operátora poskytujúceho aj na strane operátora využívajúceho národný roaming.

Držitelia povolení (700 MHz) sú povinní zabezpečiť pokrytie minimálne 95 percent obyvateľstva každého krajského mesta sieťou 5G do 31. decembra 2025 a 90 percent obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest sieťou 5G do 31. decembra 2027. Rovnako majú zabezpečiť pokrytie minimálne 70 percent obyvateľstva sieťou 5G do 31. decembra 2027.