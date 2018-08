Mocenský tandem Smer-SD a SNS podľa Galka ťahá Slovensko na východ, SaS adresovala výzvu Bugárovi

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Exminister vnútra Robert Kaliňák by mal podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka test na detektore lži absolvovať u slovenských i nemeckých vyšetrovateľov.

Ako povedal v utorok na tlačovej besede Galko, Kaliňák by mal odpovedať na viac ako štyri otázky. „Kaliňák bol dnes roztrasený, čítal z papiera, nedovolil novinárom položiť otázku. Nič sa neskončilo. V tejto megakauze sa bude pokračovať ďalej,“ vyhlásil.

Galko tiež upozornil, že viaceré slovenské bezpečnostné orgány pochybili. Podľa neho sa na Slovensku nemôžu prechádzať zahraničné služby a naše o tom nevedieť.

Výzva SaS šéfovi Mosta-Híd

SaS vyzýva Bélu Bugára, aby svoju stranu Most-Híd vyviedol z katastrofálnej vlády. Ako povedal Galko, bol by to najlepší signál pre svedkov i vyšetrovateľov o objektívnosti vyšetrovania únosu vietnamského občana. Podľa neho mocenský tandem Smer a SNS ťahá SR na východ, aj keď je to vedľajší efekt, nie hlavný cieľ.

Galko upozornil, že pri vražde novinára Jána Kuciaka i pri únose Vietnamca vládnu v štáte pomery ako korupcia, chamtivosť, bezprávie.

Podľa Galka lepšou možnosťou by bolo, keby Vietnamec bol unesený bez vedomia predstaviteľov SR, ktorí boli len zaslepení obchodmi s Vietnamom a prehliadli únos. Horšou možnosťou je však vedomá spolupráca na únose. „Žiaľ z reakcií a neochoty polície a prokuratúry začať vyšetrovanie v SR to vyzerá na najhorší variant,“ vyhlásil Galko.

Pellegrini by mal odvolať Sakovú

Ak slovenská vláda odmietala podľa Galka niekoľko mesiacov začať samostatné vyšetrovanie, kto verí, že inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá je podriadená šéfke rezortu Denise Sakovej, spustí objektívne vyšetrovanie.

„Jedinou možnosťou je, že policajti, posádka lietadla a príslušníci SIS budú zbavení mlčanlivosti a vypočutí nemeckými vyšetrovateľmi,“ zdôraznil Galko s tým, že svedkovia by sa mali dožadovať vypočutia aj nemeckými vyšetrovacími orgánmi.

SaS má podľa poslanca NR SR Jozefa Rajtára vážne pochybnosti o objektívnom vyšetrovaní na Slovensku. „Robert Fico s Kaliňákom zahmlievajú a prekrúcajú. Hľadajú všade vinníkov, len nie u seba,“ povedal Rajtár, podľa ktorého premiér Peter Pellegrini by mal okamžite odvolať Sakovú, aby bola väčšia šanca na objektívne vyšetrenie únosu vietnamského občana. „Saková nemá našu dôveru, lebo sa snaží zmanipulovať verejnú mienku. Slovensko a ľudia si zaslúžia predčasné voľby. Ľudia si nezvolili mafiánsky štýl spravovania krajiny,“ dodal.

Galko zároveň informoval, že vo štvrtok bude požadovať, aby brannobezpečnostný výbor, ktorý sa kauzou únosu bude zaoberať, bol verejný a za účasti médií.