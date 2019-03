Moderne vybavená nemocnica v Ružomberku môže konkurovať špičkovým európskym pracoviskám

RUŽOMBEROK 27. marca 2019 (WBN/PR) – Pri príležitosti európskeho mesiaca osvety o kolorektálnom karcinóme Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN predstavila novinky, ktoré úzko súvisia s diagnostikou ochorení hrubého čreva a konečníka. Vedenie ÚVN SNP Ružomberok – FN zakúpilo ultratenký kolonoskop v hodnote 30 000 eur, ktorý zlepší diagnostiku u malých detí a u dospelých pacientov, pri ktorých by bolo vyšetrenie klasickým kolonoskopom bolestivé alebo nerealizovateľné. V súčasnej dobe významného rozmachu programu Ministerstva zdravotníctva zameraného na včasné vyhľadávanie kolorektálneho karcinómu je pediatrický kolonoskop účinným pomocníkom u pacientov so zmenenými anatomickými pomermi, ako sú napr. zrasty a stenózy po chirurgických a najmä gynekologických operáciách, pri astenickom habite alebo iných stavoch sťažujúcich až znemožňujúcich štandardnú kolonoskopiu. Pediatrický kolonoskop je tenší s významne väčšou ohybnosťou koncove časti, čo môže uľahčiť aj terapeutické výkony na hrubom čreve, ako je odstraňovanie polypov väčšieho rozsahu alebo odstránenie polypov nachádzajúcich sa na endoskopicky náročných miestach.

„Navyše na Gastroenterologickom pracovisku kliniky vnútorného lekárstva v súčasnosti rozširujeme endoskopické výkony aj o pediatrickú endoskopiu, kde sú nevyhnutné uvedené pediatrické endoskopy. Donedávna sme detských pacientov posielali do UN Martin, v súčasnosti sa zaškoľuje nová lekárka v detskej gastroenterológii a endoskopii, ktorá bude tento rok atestovať a tým pádom bude môcť poskytovať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť aj pediatrický pacientom,“ uviedol MUDr. Jozef Záň PhD., ktorý je primárom gastroenterologického pracoviska.

OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, ktorého predsedom a zároveň námestníkom riaditeľa ÚVN pre nechirurgické odbory je MUDr. Antonín Hruboň Ph.D., Tento rok darovalo klinike vnútorného lekárstva vybavenie v hodnote 109 201,20 eur. Časť finančných prostriedkov (60 000 eur) získalo občianske združenie od spoločnosti ECO – Investment a.s.. Zvyšná časť prostriedkov bola z 2% daní, ktoré OZ získalo za minulý rok. „Zdravie je to najcennejšie čo máme. Silnejší musia pomáhať slabším a my nie len že pomáhať musíme, my aj chceme. Chceme, aby naši zamestnanci, kolegovia, priatelia a všetci obyvatelia Ružomberka mali prístup k najmodernejším diagnostickým vyšetreniam a dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Každoročne finančne prispievame na nákup zariadení pre nemocnicu a budeme tak robiť aj naďalej,“ uviedol Ing. Milan Fiľo, prezident spoločnosti ECO – Investment a.s.

Vďaka finančnej podpore od spoločnosti ECO – Investment a.s., ktoré darovalo finančné prostriedky Občianskemu združeniu Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok, sa na gastroenterologické pracovisko kliniky vnútorného lekárstva mohol zakúpiť aj tretí automatický desinfektor – ľudovo povedané „práčka na endoskopy“. Vďaka nej sa môžu zefektívniť a urýchliť pracie procesy endoskopických prístrojov, čo v konečnom dôsledku umožní vykonať viac endoskopických vyšetrení denne a tým skrátiť čakacie doby pre pacientov.

Súčasne sa zakúpili aj dva endoskopické kabinety, ako i endoboxy určené na prevoz vyšetrovacej techniky. Endoskopické kabinety slúžia na vysušenie a uskladnenie endoskopov. Endoskopy uskladnené v týchto zariadeniach si udržujú dezinfekčný status po dobu 7 dní. To znamená, že takto uskladnený prístroj je plne funkčný a pripravený na okamžité použitie počas celých 7 dní a nie je potrebné ho na začiatku ďalšieho dňa pred prvým použitím dezinfikovať. Toto má za následok jednak predĺženie životnosti endoskopov, nižšie náklady za dezinfekčné prípravky a v neposlednom rade aj nižšiu chemickú záťaž pre životné prostredie. „Tak citlivé a drahé zariadenia ako sú endoskopy si zaslúžia ten najlepší spôsob manipulácie. Endoboxy slúžia na bezpečnú manipuláciu a prevoz endoskopov medzi jednotlivými vyšetrovňami a čistiacou miestnosťou. Minimalizujú riziko poškodenia endoskopov pri manipulácii, zamedzujú dekontaminácii čistých endoskopov ako i okolitého prostredia. Endoboxy sú nevyhnutnou pomôckou kvalitného endoskopického pracoviska,“ Dodal MUDr. Jozef Záň PhD.

OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok IČO 42348986 už každoročne daruje pre Kliniku vnútorného lekárstva ÚVN SNP Ružomberok – FN nové prístrojové vybavenie, ako i ďalšie pomôcky slúžiace na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento rok občianske združenie zakúpilo tri nové dialyzačné prístroje pre dialyzačné pracovisko Kliniky vnútorného lekárstva. Okrem toho z prostriedkov získaných z 2% daní boli zakúpené TV prijímače pre dialyzovaných pacientov, ako i pre pacientov na JIS. Vylepšili sa jedálne pre pacientov zakúpením 25 kusov nových jedálenských stolov. Pre špecializované i všeobecné ambulancie kliniky vnútorného lekárstva sa zakúpili nové odberové kreslá, ktoré môžu slúžiť aj ako aplikačné kreslá, prípadne na transport pacientov.

„Chcem poďakovať okrem spoločnosti ECO – Investment a.s. aj spoločnosti Continental Matador Púchov, ktorá je pravidelným prispievateľom nášmu občianskemu združeniu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí čo i len malou čiastkou v uplynulom období prispeli k tomu, že naše OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok mohlo za necelé tri roky darovať ÚVN FN Ružomberok prístrojovú techniku, prípadne pomôcky slúžiace na zlepšenie starostlivosti o našich pacientov v celkovej sume 310 000 €,“ na záver povedal MUDr. Antonín Hruboň, Ph.D.

