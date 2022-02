Módne trendy na rok 2022: Čo vám nesmie chýbať?

Trendy sa neustále menia. To, čo sa nosilo minulý rok, pomaly odchádza a nahrádza ho niečo úplne iné. Posledné sezóny však máme možnosť vidieť návrat niektorých ikonických kúskov, ktoré sme v minulosti zbožňovali. Čo však so sebou prináša rok 2022 a aké kúsky by nám nemali v šatníku rozhodne chýbať? Máme odpovede.

Mini sukne

Mini sukne sú presne tým trendom, ktorý bol v minulosti milovaný známymi celebritami aj „bežnými smrteľníkmi”. Po čase sa však vytratil a dlhé roky ho nahrádzali sukne končiace tesne nad kolenom alebo pod ním. Dokonca, niekoľko sezón po sebe dominovali dlhé prevedenia po členky.

Ak ste úpenlivo čakali, kedy sa krátke sukne dostanú opäť do módy, môžete sa tešiť. Rok 2022, a presnejšie sezóna jar/leto, je obdobím návratu tohto kúsku. Najlepšie bude vyzerať v rifľovom prevedení, no keď máte odvahu, pokojne si ho zaobstarajte aj v tom koženom.

Otázkou ale zostáva, čo si k takejto sukni obliecť? Riešením je crop top končiaci na bruchu. Prípadne klasické tričko, ktoré si do sukne mierne zapravíte. Úspech však získate hlavne vtedy, keď si k nej oblečiete obtiahnutý kratší top. Vytvoríte tým mierne retro outfit, ktorý pritiahne pozornosť a prinesie vlnu spomienok na staré dobré časy.

Kvalitné minisukne nájdete v mnohých obchodoch. Keďže však pôjde o horúci trend, počítajte s vyššími cenami.

Pásiky

Čo by to bol za rok, ak by sa v ňom neukázala aspoň jedna potlač alebo minimálne jeden geometrický tvar? Rok 2022 bude charakteristický pásikmi. Tie sa objavia všade. Od tričiek, cez nohavice a sukne, až k sakám, svetrom a doplnkom, ako napríklad kabelky.

Farebná kombinácia nie je príliš podstatná. Je na vás, či zvolíte bielu a čiernu, alebo stavíte na niečo výraznejšie. Dôležité je, aby vám v outfite aspoň jeden takýto kúsok nechýbal.

S pásikmi buďte ale opatrní. A to hlavne vtedy, keď ich volíte na nohaviciach a tričkách. Majú tendenciu rozširovať. Mohli by preto spôsobiť viac škody ako úžitku. Na tento problém ale existuje jedno riešenie. Ak máte nejaké kilo navyše, vyberte si jemnejšie a nie príliš výrazné farebné kombinácie. Najlepšie sú sivá, biela, čierna a pastelové odtiene ako ružová, modrá a maslová.

Foto: Unsplash

Monochromatické outfity

Monochromatické outfity sa začali objavovať už pred dvomi rokmi. Mnohí sa ich však báli, pretože boli výrazné a netradičné. Obliekanie sa len do jednej farby je u nás často spojené s čiernou. Univerzálny odtieň vyzerá dobre na každom. Plus, takzvaný all black outfit prináša tiež viaceré výhody vrátane toho, že zužuje.

Monochromatické outfity ale otvárajú nové možnosti. Okrem celočiernych kombinácií sa snažia propagovať aj iné farby, ako napríklad sýtoružovú, smaragdovo zelenú, krikľavožltú alebo tmavomodrú.

K takto výraznému outfitu si už zaobstarajte len jednoduché doplnky a obuv. Najlepšie v rovnakej farbe. Prípadne v podobnom odtieni, aby detaily nevytvárali príliš veľký kontrast.

Minimalizmus

Minimalizmus je obľúbený smer nielen v bytovom dizajne, ale takisto v móde. Minimalistické a jednoduché outfity vyzerajú štýlovo, nadčasovo a moderne. Viete ich prispôsobiť akejkoľvek udalosti. Od bežného dňa v práci, cez dôležitý pohovor až k stretnutiu s priateľmi.

Vytvorenie minimalistických kombinácií nie je náročné. Práve naopak. Stačí sa držať dvoch, maximálne troch podobných farieb. Pri ladení sa snažte siahnuť len po veciach, ktoré skutočne potrebujete. Nevrstvite a zabudnite na množstvo doplnkov.

Minimalistické outfity sú obľúbené už dlhú dobu, no pre rok 2022 sú jedným z horúcich trendov, ktoré netreba ignorovať.

Znížený pás

Spolu s mini sukňami je znížený pás jedným z trendov, ktoré dominovali na začiatku 21. storočia. Nohavice v takomto prevedení neboli príliš obľúbené. Nehovoriac o tom, že neboli ani komfortné. Neustále padali a pri každom predklonení sa odhalil takmer celý chrbát. Prípadne aj niečo iné.

Módni dizajnéri si však o nízkom páse myslia niečo iné, a preto ho vracajú späť do hry. Okrem nohavíc si môžete zaobstarať aj sukne, ktoré v lete spolu s crop topom odhalia spodnú časť brucha.

Ak si na tento trend pamätáte a milovali ste ho, nezabudnite si ním doplniť svoj šatník. Čím skôr tak urobíte, tým skôr sa budete môcť vrátiť o niekoľko rokov späť. Zásoby obchodov s oblečením v tomto prevedení sa pomaly rozširujú.

Foto: Unsplash

Lesklé materiály

Dizajnéri, ktorí ovplyvňujú svojimi módnymi prehliadkami trendy, myslia na každého. Ak nie ste zástancom minimalizmu, je tu pre vás maximalizmus vo forme lesklých a výrazných materiálov. Tie sa skvelo kombinujú s univerzálnymi odtieňmi, ako je čierna, biela a sivá. Pokojne si ich však môžete obliecť aj k sýtym pastelovým farbám a vytvoriť tak netradičný výsledok.

Lesklý povrch sa bude v roku 2022 nosiť najčastejšie na oblečení v zlatej a striebornej farbe. Elegantnejšie kúsky nájdete v maslovom a béžovom prevedení. Ak radi experimentujete, nemali by vám chýbať. Myslite ale na to, že keď si jednu takúto vec oblečiete, ostatné časti outfitu musia byť nevýrazné, aby sa zbytočne nebili.

Doplňte svoj šatník aj vy

Udržať krok s trendmi je niekedy náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď ale viete, ako výhodne nakupovať a šetriť, nemusíte sa ničoho báť. Doplňte svoj šatník o horúce novinky roka 2022 a vytvorte si každý deň štýlový outfit, v ktorom zažiarite.

