Luka Modrič túži zostať v klube Real Madrid ešte dlho a verí, že mu kontrakt predĺžia

MADRID 21. januára (WebNoviny.sk) – Chorvátsky futbalista Luka Modrič túži stráviť v španielskom klube Real Madrid ešte mnoho rokov.

Luka Modrič je pokojný

Tridsaťtriročný držiteľ Zlatej lopty má v aktuálnom pôsobisku zmluvu platnú do 30. júna 2020 a bol by rád, keby v najbližších mesiacoch došlo k jej predĺženiu.

„Máme ešte rok a pol platnosti môjho kontraktu, takže som pokojný, pretože to je dosť času. Mojou túžbou je zostať tu ešte dlho, pretože som rovnako šťastný ako v deň, keď som do Realu prišiel,“ povedal Modrič podľa webu denníka AS po sobotňajšom ligovom triumfe nad FC Sevilla (2:0), ktorý gólom v nadstavenom čase spečatil práve aktuálny vicemajster sveta.

„Myslím si, že proti Seville sme odohrali skvelý zápas. Z našej hry máme radosť a sme spokojní s tromi bodmi. Prezentovali sme sa tak, ako nás chcú vidieť naši fanúšikovia. Každý zahral skvele. Takto musíme pokračovať,“ podotkol niekdajší hráč Tottenhamu Hotspur či Dinama Záhreb.

„Biely balet“ preskočil FC Sevilla

Real Madrid v tabuľke La Ligy 2018/2019 preskočil andalúzskeho protivníka, avšak z 3. pozície stále stráca na vedúci FC Barcelona desať bodov.

„Už sme potrebovali zápas, ako bol tento, aby sme potešili seba aj našich priaznivcov. Osobne sa ostatný mesiac a pol cítim veľmi dobre. Nepremýšľame o Barcelone ani o tom, koľko máme bodov. Ideme od zápasu k zápasu. Snažíme sa bojovať a uvidíme, na čo to v závere sezóny bude stačiť. Nepozeráme sa na ostatných, sústredíme sa iba na seba,“ zakončil Luka Modrič.