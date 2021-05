Mohli sme streliť päť gólov. Verím, že si ich šetríme na ďalšie zápasy, hodnotí zápas s Britmi Hrivík

Slovensko zostalo aj po druhom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji v Lotyšsku medzi tímami s plným počtom bodov. Zo 43 striel zverencov Craiga Ramsayho sa síce ujali len dve, ale stačilo to na víťazstvo nad snaživými hráčmi Veľkej Británie 2:1.

„Šancí sme mali veľa, ale chýbal nám finiš. Mohli sme streliť štyri aj päť gólov. Verím, že si to šetríme na ďalšie zápasy,“ uviedol útočník Marek Hrivík, cituje ho instagram SZĽH.

Rusi sú o triedu vyššie

Center prvého útoku SR strelil gól už po 25 sekundách, pridal aj dva plusové body a 13 víťazných vhadzovaní.

Najproduktívnejší hráč základnej časti švédskej SHL krátko zhodnotil prvé dve vystúpenia s Bielorusmi aj Britmi a zároveň ponúkol recept v pondelok na Rusov.

„Máme za sebou prvé dva zápasy na turnaji. Tím sa spoznáva stále o trochu viac, len nám chýba viac gólov. Proti Rusom to bude iný zápas ako prvé dva, kvalitou sú o triedu – dve vyššie. Proti nim to bude najmä o našej defenzíve. Budeme chcieť využiť chyby, ktoré spravia. To bude náš plán.“

Lantoši bol najlepším hráčom

Až šesťkrát v zápase s Britmi vystrelil Róbert Lantoši, k jednému gólu pridal aj asistenciu a stal sa najlepším hráčom slovenského tímu.

„Súperovi zachytal brankár a nám chýbala koncovka. Samozrejme, sme radi, že sme to vyhrali. Keď prídu ťažší súperi, musíme hrať jednoduchšie v našom obrannom pásme a nerobiť tam chyby. Práve my musíme čerpať z chýb súpera a dávať góly,“ myslí si Lantoši.

Duel s Veľkou Britániou priniesol aj jeden negatívny moment pre slovenský tím. Po prvej tretine odstúpil zo zápasu zranený brankár Branislav Konrád, ktorého nahradil Július Hudáček. Podľa českých zdrojov by malo ísť o zranenie slabín.

Hudáček ešte nemal chytať

„Máme troch kvalitných brankárov, ‚Hudy‘ si zastal svoje miesto, len sme si mysleli, že ho necháme chytať až v pondelok proti Rusom,“ glosoval asistent trénera tímu SR Michal Handzuš.

Niekdajší skvelý stredný útočník si uvedomuje kvalitu ruského tímu, ktorý zatiaľ na MS 2021 zdolal Čechov (4:3) aj Britov (7:1).

„Bude to úplne iný zápas ako proti Britom. Rusi sú jeden z favoritov majstrovstiev sveta, chceme však hrať však svoju hru, čiže dobre vzadu, ale aj nátlakový hokej a nedať im veľa priestoru,“ doplnil Handzuš.