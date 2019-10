Mohol hrať ešte dve či tri sezóny. Ukončenie kariéry považujem za správne, hovorí Hossa

Hokejisti Chicaga Blackhawks vstúpia do novej sezóny zámorskej NHL piatkovým zápasom v Prahe proti Philadelphii Flyers.

Prítomnosť „čiernych jastrabov“ v českej metropole sa rozhodol využiť ich mimoriadne úspešný bývalý hráč Marián Hossa. Niekdajší produktívny útočník vlani definitívne ukončil kariéru a pred spomenutým duelom navštívil kabínu Chicaga.

„Tešil som sa na stretnutie s chlapcami v Prahe. Konečne prišiel ten deň, keď môžem pozdraviť ľudí patriacich do organizácie, s ktorou sme boli takí úspešní. Momentálne poznám možno šiestich alebo siedmich hráčov v kádri, ale tréneri a vedenie klubu zostalo takmer nezmenené. Je pekné byť zase späť medzi nimi,“ uviedol 40-ročný Hossa pre portál NHL.com.

Chicagu chýba

Rodák zo Starej Ľubovne získal s Blackhawks trikrát Stanleyho pohár. Pri týchto úspechoch boli na súpiske aj šiesti súčasní hráči klubu – brankár Corey Crawford, obrancovia Duncan Keith s Brentom Seabrookom a útočníci Jonathan Toews, Patrick Kane a Andrew Shaw.

„Bol to hráč, ku ktorému som vzhliadal a bol som rád, keď sme si mohli spolu zahrať. Je to skvelý človek a bolo úžasné ho sledovať na ľade, ako bol dobrý v ofenzívnych aj defenzívnych činnostiach,“ vyjadril sa Shaw.

Na spoluprácu s Hossom si dobre pamätá aj generálny manažér Chicaga Stan Bowman. „Veľmi nám chýba. Priniesol do našej hry všetky potrebné veci k víťazstvu. Nechcem povedať, že bol počas kariéry trochu prehliadaný, ale nie som si istý, či sa dočkal takého uznania, aké si zaslúžil za to, že tímu na dennej báze pomáhal víťaziť,“ povedal 46-ročný funkcionár.

Kožné problémy

Bývalý slovenský reprezentant odohral v NHL v súčte základnej časti a play-off 1514 duelov a nazbieral úctyhodných 1283 bodov. Podľa vlastných slov sa cítil pripravený aj na ďalšie sezóny, ale zastavili ho kožné problémy a kariéru predčasne ukončil.

„Bolo to ťažké rozhodnutie, pretože som mal stále dostatok energie. Myslím si, že som mohol hrať ešte dva alebo tri roky na vysokej úrovni. Povedal som si však, že v tom nemôžem pokračovať ďalej, pretože to môže mať v budúcnosti dopad na moje zdravie. Bolo ťažké sa rozhodnúť, no myslím si, že som urobil správny krok,“ vysvetlil Hossa, ktorému sa za niektorými vecami spojenými s profesionálnym hokej necnie.

„Vôbec mi nechýba lietanie a tímové mítingy. Na druhej strane, chýba mi to, že nie som súčasťou partie spoluhráčov v šatni,“ dodal.