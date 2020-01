Mohutný lob a puk skončil v bránke Chicaga. Rinne je 12. gólmanom, ktorý skóroval v NHL (video)

Fínsky gólman „predátorov“ Pekka Rinne sa vo štvrtkovom zápase NHL blysol gólom. V posledných sekundách duelu proti Chicagu zachytil za bránou nastrelený puk a presnou strelou ho cez celé ihrisko poslal do opustenej „svätyne“ Blackhawks a spečatil triumf jeho Nashvillu (5:2).

Ako informuje oficiálny portál zámorskej profiligy, Rinne sa stal 12. brankárom v histórii NHL, ktorému sa podarilo skórovať. Spomedzi gólmanov pred Rinnem naposledy skóroval Mike Smith v drese Phoenixu Coyotes, bolo to 19. októbra 2013.

„Práve sme skórovali a išli do dvojgólového vedenia. Našťastie mi puk sadol na čepeľ na plocho a tak som bol schopný vystreliť,“ povedal Rinne, ktorého cituje spomínaný web. „Rád hrám s pukom, takže je to naozaj niečo, o čom som vždy sníval. Myslím si, že hviezdy mi dnes boli naklonené,“ dodal so smiechom.