Môj postoj k ľudským právam dobré vzťahy s Čínou neohrozuje, reaguje Čaputová na kritiku Matečnej

Dobré vzťahy Slovenska a Číny nie sú ohrozené. Postoj prezidentky Zuzany Čaputovej o stave ľudských práv v Číne je v súlade s politikou Európskej únie.

Uvádza sa to v stanovisku prezidentky, ktoré agentúre SITA poskytol jej hovorca Martin Strižinec. Reagovali tak na kritiku ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej zo Slovenskej národnej strany (SNS). To, že Čaputová na stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom Ji otvorila otázku dodržiavania ľudských práv, podľa Matečnej ohrozuje export slovenských výrobkov do Číny.

„Pani prezidentka na všetkých stretnutiach zdôrazňuje, že jej záleží na dobrých a konštruktívnych vzťahoch. Postoj pani prezidentky je v súlade s politikou EÚ a ministerstva zahraničných vecí, čo konštatovalo samotné ministerstvo, ktoré zároveň potvrdilo, že týmto postojom dobré vzťahy Slovenska a Číny nie sú ohrozené. O rozvoji obchodnej spolupráce s Čínou rokoval so svojím partnerom minister Miroslav Lajčák,“ uviedol ďalej Strižinec.