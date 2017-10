Moje vylúčenie bolo prehnané a nespravodlivé, myslí si najdrahší útočník PSG Neymar

MARSEILLE 23. októbra (WebNoviny.sk) – Brazílsky futbalový útočník v službách francúzskeho klubu Paríž St. Germain Neymar pre červenú kartu nedohral nedeľňajší duel 10. kola Ligue 1 na ihrisku najväčšieho rivala Olympique Marseille (2:2).

Najdrahší hráč futbalovej histórie, ktorý pred touto sezónou zamieril pod Eiffelovku z FC Barcelona, si v 87. min za nepriaznivého stavu 1:2 neudržal nervy na uzde, keď odplácal predošlý nedovolený zákrok naňho. Napriek neprimeranej reakcii bol presvedčený o svojej nevine.

„Myslím si, že vylúčenie bolo prehnané a nespravodlivé. V priebehu celého zápasu som toho prijal dosť. Na tele mám množstvo modrín. Bol som len nahnevaný na faul zozadu. Rozhodca urobil to, čo chcel, a vylúčil ma,“ povedal pre Esporte Interativo 25-ročný Neymar, ktorý v 33. min vyrovnal na priebežných 1:1.

Tréner PSG Unai Emery sa priklonil na stranu svojho hráča. „Myslím si, že voči Neymarovi to nebolo fér. Je to futbalista, ktorý chce hrať, ale v každom zápase ho súperi neustále provokujú a sú k nemu agresívni. Myslím si, že aj rozhodca by mal premýšľať a chrániť hráčov na ihrisku,“ skonštatoval Španiel po dueli na Stade Vélodrome. Parížania sa po remíze udržali na líderskej pozícii s 26 bodmi, Marseille je na 5. mieste (18).