Mokošová sa na bradlách stala víťazkou Svetového pohára, tréner Zvalo vyzdvihol fantastický úspech

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová je na bradlách celkovou víťazkou Svetového pohára v rámci podujatí s názvom „Challenge Cup 2018“, hoci pre zranenie neštartovala na víkendových záverečných pretekoch v Paríži.

Olympionička z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 získala v hodnotení tejto disciplíny 80 bodov, druhá Turkyňa Demet Mutluová zaostala o 18 a tretia v poradí Švédka Jonna Adlertegová mala na Slovenku už 25-bodový odstup.

Tréner je vynikajúcimi výsledkami nadšený

Dvadsaťjedenročná členka Slávie UK Bratislava Mokošová si vybojovala aj v ďalších dvoch disciplínach medailové pozície: v prostných ju klasifikovali na 2. mieste len s dvojbodovým mankom za Dorinou Böczögöovou z Maďarska, na kladine obsadila delenú tretiu priečku, víťazná Diana Varinská z Ukrajina si pripísala o päť bodov viac.

„Pre zranenie sme do francúzskej metropoly necestovali, ´Bára´ si tam mala prevziať pohár za celkový triumf na bradlách v rámci Svetového pohára, čo je pre ňu i slovenskú gymnastiku obrovský úspech. Zo Slovákov sa to ešte nikomu nepodarilo. Ani Samovi Piaseckému, ktorého som v minulosti tiež trénoval. Mokošovú v Paríži už na bradlách nikto nemohol predstihnúť v konečnej klasifikácii na tomto náradí. Svojimi výbornými výkonmi v predchádzajúcich kolách Svetového pohára ´Bára´ získala dostatočný počet bodov, aby v celkovom hodnotení vo World Challenge Cup Ranking 2018 FIG zvíťazila na bradlách, skončila druhá v prostných a tretia na kladine. To sú vynikajúce výsledky,“ uviedol pre agentúru SITA Martin Zvalo, osobný tréner slovenskej gymnastickej jednotky.

Zaistila si šesť „pódioviek“

Mokošová triumfovala na bradlách v rámci Svetového pohára „Challenge Cup 2018“ v slovinskom Koperi (31. 5. – 3. 6.), týždeň predtým na ďalšom SP v chorvátskom Osijeku (24. – 27. 5.) bola na bradlách strieborná, rovnako ako v maďarskom Szombathely (21. – 23. 9.).

Zo spomenutých štartov na týchto pretekoch „Challenge Cup 2018“ má zverenka Martina Zvala až šesť pódiových umiestnení: v Koperi bola okrem triumfu na bradlách aj tretia v prostných, v Osijeku k striebru na bradlách pridala tiež druhú priečku na kladine a v Szombathely okrem druhého miesta na bradlách skončila tretia v prostných.

V mužskej kategórii klasifikovali Slavomíra Michňáka v konečnom účtovaní Svetového pohára v rámci podujatí „Challenge Cup 2018“ na 7. mieste v jeho najsilnejšej a najobľúbenejšej disciplíne – na koni s držadlami. Dvadsaťpäťročný gymnasta Slávie UK Bratislava získal 30 bodov, na bronzovú pozíciu Koheia Kamejamu z Japonska mal odstup 24 bodov. Najúspešnejší v tejto disciplíne bol Slovinec Sašo Bertoncelj (65 b.). „Siedma priečka Slava Michňáka v konečnom poradí na koni je veľmi dobrá,“ skonštatoval Martin Zvalo.