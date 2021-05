Molčan dosiahol najväčší úspech v kariére, v Belehrade deklasoval Verdasca a postúpil do semifinále

Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP v srbskom Belehrade už do semifinále dvojhry mužov a dosiahol tým najväčší úspech vo svojej kariére. Dvadsaťtriročný prešovský rodák vo štvrtkovom štvrťfinále „zmietol z kurtu“ niekdajšiu sedmičku rebríčka ATP Španiela Fernanda Verdasca, ktorý aktuálne figuruje v hodnotení na 107. priečke.

Duel trval len 64 minút a po setoch 6:2, 6:0 sa radoval slovenský tenista. V boji o finále v piatok nastúpi proti úspešnejšiemu z argentínsko-španielskeho súboja Federico Delbonis – Roberto Carballés Baena.

Alex Molčan až do januára 2021 nehral v hlavnej súťaži na turnaji ATP. Premiérovo sa mu to podarilo v tureckej Antalyi, v marci sa dostal do hlavnej súťaže aj vo francúzskom Marseille. V úvode aktuálneho týždňa patrilo Molčanovi 255. miesto v rebríčku ATP, teraz má istotu prieniku na 208. pozíciu.

Na rovnakom turnaji v Belehrade je vo štvrťfinále dvojhry mužov aj ďalší Slovák, Andreja Martina čaká duel proti domácemu piatemu nasadenému Dušanovi Lajovičovi. Svoj štvrťfinálový duel už má za sebou aj Norbert Gombos, ten však hral na turnaji ATP v talianskej Parme. Gombos si už v ďalšom zápase nezahrá, domácemu rovnako nenasadenému Marcovi Cecchinatovi podľahol za 63 minút 3:6, 1:6.