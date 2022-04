Molčan si nezopakuje minuloročný úspech na turnaji ATP v Belehrade, môže za to choroba

Vlani sa slovenský tenista Alex Molčan prebojoval na turnaji ATP v srbskom Belehrade do svojho premiérového finále na okruhu, v aktuálnej sezóne však tento úspech nezopakuje.

Hlavný súťaž sa v srbskej metropole začala v pondelok a v „pavúku“ dvojhry mužov chýba slovenská mužská jednotka. Dôvodom bola choroba zverenca trénera Karola Becka.

„Počas minulého týždňa som ochorel, preto nemôžem hrať na turnaji v Belehrade. Bol som smutný z toho, že som sa musel odhlásiť. Je to môj obľúbený turnaj, ktorý zmenil môj tenis v mnohých veciach. Tento týždeň sa už cítim zdravý a pripravený kráčať ďalej,“ napísal 24-ročný Molčan na svojom instagrame.

Nedávno sa prešovský rodák prebojoval do finále aj na turnaji ATP v marockom Marrákeši až do finále a premiérovo v kariére sa dostal do Top 50 mužského rebríčka. Aktuálne v ňom figuruje na 47. priečke.