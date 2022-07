Molnár bude na Hlinka Gretzky Cupe jediný obhajca striebra. Do Kanady cestujeme ako tím, hovorí

Slovenský hokejový útočník Ondrej Molnár bude ako jediný reprezentant do 18 rokov obhajovať na tohtoročnom Hlinka Gretzky Cupe striebornú medailu z minulého roka.

Sedemnásťročný krídelník prispel k vlaňajšej finálovej účasti dvoma gólmi a štyrmi asistenciami v piatich zápasoch. Pri neúčasti najväčších slovenských hviezd by mal byť v auguste práve on jedným z lídrov tímu.

„Minuloročný Hlinka Gretzky Cup považujem za najkrajší turnaj v mojom živote. Odniesol som si z neho neopísateľné zážitky, ale netreba sa s tým uspokojiť, pretože kariéra pokračuje ďalej. Myslím si, že aj ročník 2005 je kvalitný a môže dosiahnuť dobré výsledky. Do turnaja pôjdeme skromne, rovnako ako vlani, a nebudeme si dávať prehnané ciele. Chceme hrať náš systém, rýchly hokej a uvidíme, čo to prinesie,“ povedal rodák z Nitry pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Návrat medzi elitu

Molnár si v sezóne 2021/2022 zahral aj v slovenskej extralige, v drese HK Nitra absolvoval 30 duelov základnej časti so ziskom dvoch asistencií.

S „corgoňmi“ sa tešil z prvenstva v súťaži do 18 rokov a reprezentačnej „osemnástke“ významne pomohol k návratu medzi elitu na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta.

S deviatimi gólovými prihrávkami bol najlepším hráčom turnaja, v prvej útočnej formácii s Daliborom Dvorským a Alexom Čiernikom zaznamenal aj jeden presný zásah v piatich stretnutiach.

Prestížny turnaj

„Cítim, že by som mal byť líder mužstva a chcem to ukázať na ľade aj mimo neho. Chcem čo najviac pomôcť spoluhráčom, ale do Kanady cestujeme ako jeden tím a nie ako individuality. Nejde o to, aby sme sa ukázali ako jednotlivci. Podstatný je dobrý kolektív, čo potvrdil aj minuloročný Hlinka Gretzky Cup. Máme výhodu v tom, že viacerí sa dobre poznáme z projektu, a preto sa o dobrú partiu neobávam,“ uviedol Molnár na margo tohtoročnej edície prestížneho turnaja, ktorý sa uskutoční v kanadskom Red Deere.

Slováci sa v A-skupine stretnú s domácimi hráčmi, Švédmi a Švajčiarmi.

Dôležitá sezóna

Molnár bude dostupný klubom zo zámorskej NHL na drafte nováčikov v roku 2023. Budúca sezóna preto bude pre neho veľmi dôležitá.

„Samozrejme, uvedomujem si, že bude draftová. Snažím sa však čo najviac eliminovať tlak, ktorý s tým prichádza. Budem sa snažiť dať maximum do každého tréningu aj zápasu, aby si ma kluby NHL vybrali z čo najvyššej pozície,“ dodal mladý slovenský hokejista.