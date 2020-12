Molnár: Je veľa fitnescentier po celej republike, ktoré krachujú. Z tejto situácie možno viniť jedine vládu

Pandémia nového koronavírusu zasiahla všetky oblasti života a stále prináša množstvo zmien. Výrazné obmedzenia sa dotkli aj športovcov a ľudí, ktorí sa snažia aj vďaka pohybu udržiavať „vo forme“. Fitnescentrá sú minimálne do 10. januára z rozhodnutia vlády zatvorené, no napríklad lyžiarske strediská môžu fungovať.

Webnoviny.sk sa spýtali známeho slovenského trénera Maroša Molnára, ako sú momentálne na tom fitnes štúdiá na Slovensku a ako vníma súčasný stav.

Ako prežívate pandémiu?

Počas prvej vlny sme začali s manželkou zverejňovať videá na sociálnych sieťach. Takisto mi veľa času zaberalo dokončovanie knihy. S príchodom druhej vlny to bolo horšie, pretože neboli presne definované podmienky, za ktorých mohli byť prevádzky otvorené a zapríčinilo to viac stresu a obáv, či človek robí všetko tak, ako sa má, či sa nemusí báť kontroly, či niečo nezanedbal a nedostane pokutu. Pracovali sme pod veľkým tlakom. Keďže športovci mohli trénovať počas druhej vlny, trávil som s nimi veľa času, najmä vonku, ale bolo to stresujúce.

Za akých podmienok by podľa vás mohli fitnescentrá fungovať?

Riešením by mohli byť presné podmienky súvisiace so štvorcovými metrami. Ak by štúdiá spĺňali všetky nariadenia hygieny, mohli by fungovať. My používame germicídny žiarič, tréneri aj zákazníci si dezinfikujú ruky, dezinfikujeme náradie.

Ľudia, ktorí prídu zo zahraničia musia zostať päť dní v karanténe, potom si musia urobiť test. Je úplne prirodzené, že keď sa niekto cíti zle, tak do fitka ani nepôjde. Samozrejme, vždy existuje možnosť, že sa niekto nakazí, povedzme aj v obchode, a potom príde cvičiť.

Majitelia zodpovedajú za svojich cvičencov a ak by sa zistilo, že mali v štúdiu pozitívneho človeka, všetci by išli do karantény, nahlásilo by sa to na príslušné úrady a všetko by sa robilo zodpovedne. Zabránilo by sa tým aj prípadom, keď sa ľudia snažia robiť veci načierno.

Naši tréneri sa každý týždeň testujú, pretože nechceme ohroziť našich klientov a chceme pracovať. Stačí teda dodržiavať jednoduché zásady a všetko by bolo v poriadku.

Kto by mohol športovcom pomôcť a zastať si ich?