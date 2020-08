Mondi SCP Ružomberok zastaví výrobu, počas celozávodnej dovolenky sa zameria na údržbu

Spoločnosť Mondi SCP, a. s., Ružomberok zastaví výrobu počas celozávodnej dovolenky v závere tohto mesiaca. Využije ju na uskutočnenie vopred plánovaných údržbárskych prác, ktoré nie je možné vykonať počas bežnej prevádzky.

Veľký počet externých firiem

Tohtoročná odstávka bude trvať od pondelka 24. do piatka 28. augusta, pričom postupný nábeh technológií do plnej prevádzky sa očakáva do 2. septembra.

Ako spoločnosť v stredu informovala, počas tohto obdobia bude výroba zastavená a v závode bude okrem zamestnancov Mondi SCP pracovať aj veľký počet externých firiem.

„Odstávka je pre nás veľmi dôležitá, aby sme vykonali všetky potrebné práce, ktoré nie je možné počas bežnej prevádzky vykonať a zabezpečiť tak efektívnu a bezpečnú výrobu celulózy a papiera počas zvyšku roka,“ povedal technický riaditeľ Mondi SCP Vladimír Krajči.

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu prijala spoločnosť počas príprav na odstávku potrebné zdravotné a bezpečnostné opatrenia. Vytvorila tím ľudí, ktorí sledujú vývoj, dodržiavanie aktuálnych nariadení a odporúčaní a na základe nich plánujú a zabezpečujú samotný priebeh odstávky.

„Našou prioritou je predovšetkým zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, externých pracovníkov a komunity, v ktorej žijeme a pracujeme. Podnikáme preto také kroky a prijímame také opatrenia, aby odstávka prebehla bezpečne a aby sa každý domov vrátil zdravý,“ uviedol riaditeľ bezpečnosti pri práci v Mondi SCP Ľuboslav Palguta.

Počas odstavovania a opätovného uvádzania zariadení späť do prevádzky môže vzniknúť zápach. Spoločnosť sa vopred ospravedlňuje za prípadné nepríjemnosti s tým spojené.

„Dobrou správou je, že obyvatelia Ružomberka závislí na centrálnom zásobovaní tepla od Mondi SCP ani tento rok celozávodnú odstávku nepocítia, pretože spoločnosť dodávky tepla a teplej vody zabezpečí prostredníctvom mobilnej kotolne,“ dodal technický riaditeľ spoločnosti Vladimír Krajči.