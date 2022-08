Monika Kočiová z Rotary: Pre Ukrajinu sme vyzbierali viac ako 1200 ton pomoci za päť miliónov eur

Vojna na Ukrajine nám opäť pripomenula dôležitosť mieru a cenu skutočných hodnôt. Uvedomuje si to i najstaršia medzinárodná klubová organizácia na svete Rotary International. Táto celosvetová sieť združuje významné osobnosti pôsobiace v rôznych profesiách z 200 krajín sveta, ktoré spája krásna myšlienka pomoci a snaha robiť svet lepším.

Najstaršia medzinárodná klubová organizácia na svete – Rotary International vznikla v roku 1905 v americkom Chicagu. V súčasnej dobe pôsobí Rotary vo viac než 200 krajinách sveta, kde vo viac ako 46 000 kluboch združuje 1,4 mil. členov – žien i mužov, osobností a profesionálov z rôznych oborov.

Medzi krajiny, ktoré spája krásna myšlienka pomoci patrí i Česko a Slovensko, kde má Rotary klub približne 1300 členov združených v 76 kluboch. Organizácia sa podieľa na mnohých charitných projektoch vrátane pomoci vojnou zasiahnutej Ukrajine.

Veľkú pomoc slovenských a českých Rotary klubov voči zahraničiu komunikovala Monika Kočiová, hovorkyňa Rotary distriktu 2240 v otázke pomoci Ukrajine, ktorá rovnako ako ostatní rotariáni, napĺňa ušľachtilé poslanie – robiť svet lepším miestom pre život.

Aká je hlavná myšlienka Rotary klubu? Predstavte bližšie vašu organizáciu a jej aktivity.

Rotary je najstaršou medzinárodnou klubovou organizáciou na svete. Členovia Rotary na celom svete sa riadia myšlienkou vyjadrenou v motte „Služba na prvom mieste“, kedy rotariáni dobrovoľne venujú svoj čas a schopnosti v prospech druhých a to už ako na úrovni našich komunít, tak aj globálne. Na základe etických princípov a hodnôt, akými sú priateľstvo, integrita, rôznorodosť a leadership si plníme naše poslanie – robiť svet lepším miestom a propagovať mier.

Koordinovali ste veľkú pomoc slovenských a českých Rotary klubov pre Ukrajinu. Predstavte v skratke, o čo konkrétne išlo.

Od vypuknutia konfliktu u našich východných susedov sme začali veľmi intenzívne aktivity v rôznych líniách. Rozbehli sme rôzne kanály posielania humanitárnej pomoci – cez kamiónovú dopravu, a neskôr sme boli medzi prvými, ktorým sa to podarilo aj cez širokorozchodnú železnicu do centrálnej a východnej časti Ukrajiny vo veľkých objemoch. Do postihnutých zón posielame najmä trvanlivé potraviny, hygienické potreby, jedlo pre deti, oblečenie a iné.

Hneď prvé dni bolo vypravených niekoľko vlakov z Českej republiky na Ukrajinu, ktoré niesli humanitárnu pomoc smerom tam a utekajúcich Ukrajincov smerom do Európy. Celkovo sme takto v spolupráci s partnermi v rámci iniciatívy Železnica pomáha vypravili 16 vlakov, preniesli 450 ton pomoci v celkovej hodnote 1,8 milionov eur a pomohli prepraviť 5500 utečencov.

V rámci ČR a SR bolo zriadených aj v spolupráci s Železnice pomáha niekoľko zberných miest. V súčasnej chvíli využívame nami zriadený hub v Košiciach, ktorý pozostáva z niekoľkých skladov. Prijímala sa materiálna pomoc z celej Európy a taktiež finančná podpora z celého sveta. Okrem toho bolo veľmi dôležitou súčasťou našej pomoci koordinácia aj v rámci celosvetového združenia rotariánov pôsobiacich v lekárskych odvetviach, kde sa nám podarilo prepraviť lieky a potrebné medicínske vybavenie vo výške 1 635 000 eur.

V spolupráci s Disaster Aid Europe sme taktiež pomohli preprave filtračných zariadení a systémov na vodu do najviac postihnutých oblastí Ukrajiny. Podarilo sa nám nájsť ubytovanie pre niekoľko stoviek Ukrajincov v rámci celého Česka a Slovenska.

Celkový objem pomoci, ktorú sme vyzbierali a poslali vo forme materiálnej pomoci dosiahla do tohto momentu takmer 680 tisíc eur, cez sponzorské dary pomoc v hodnote takmer 860 tisíc eur, pričom prostredníctvom Nadácie Rotary sa nám podarilo dostať cez náš dištrikt pomoc v hodnote 400 tisíc eur.

Máte aj spätnú väzbu?

Spätná väzba je pre nás mimoriadne dôležitá a dostávame ju pri každej zásielke, nakoľko pracujeme s našimi partnerskými Rotary klubmi na Ukrajine. Vždy vieme, kde pomoc končí a komu pomôže, takže sa vieme spoľahnúť, že pomoc je adresná a efektívna.

Dostávame poďakovania a videá z konkrétnych miest a cítime vďačnosť od tých, ktorí pomoc dostávajú. Spolupráca naprieč klubmi a dištriktmi (štátmi) je v tomto kľúčová. Aj iné celosvetovo pôsobiace spoločenské kluby, akými sú Lions alebo Soroptimist sa pripojili k tomuto spoločnému úsiliu a využili naše kanály pomoci.

Aké ďalšie projekty pomoci chystáte do budúcna?

Projekty jednotlivých klubov a dištriktov (celky, na ktoré sa Rotary celosvetovo delí, u nás je to Dištrikt Česká a Slovenská republika) bežia nepretržite v jednotlivých mestách a komunitách, ale sme súčasťou aj medzinárodných projektov.

Čo sa týka pomoci Ukrajine, momentálne sa sústredíme na pomoc prostredníctvom posielania sanitiek a zdravotníckeho vybavenia smerom na Ukrajinu. Do tohto momentu ich bolo na Ukrajinu prevezených 16 spolu s 1 hasičským autom.

V súčasnej chvíli plánujeme tiež jednoduché mobilné ubytovacie zariadenie na zimu, pretože tá je na Ukrajine oveľa krutejšia ako u nás, ale tiež dlhodobé ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy.

Aké vlastnosti by podľa vás mal mať člen Rotary klubu?

Od začiatku zdôrazňovali členovia Rotary význam toho, že konajú zodpovedne, ctia etické zásady a svoju profesiu chápu ako príležitosť na výkon služby spoločnosti. Rotarián ctí etické konanie vo svojich osobných a profesných vzťahoch. Okrem toho je to najmä o zdieľaní spoločných hodnôt a vízie, kde vie každý prispieť k rozvoju spoločnosti svojou troškou.

Čo by ste si želali do budúcna? Alebo, čo by ste chceli zmeniť v tejto spoločnosti celkovo?

Osobne by som si želala, aby vládol v spoločnosti rešpekt a úcta – medzi ľudmi ale aj voči všetkému, čo nás obklopuje. Aby sme sa snažili nachádzať porozumenie a budovať mosty v rámci našej spoločnosti.

Taktiež aby prostredníctvom postupných krokov vedeli mať všetky komunity rovnaké práva a možnosti či už individuálneho alebo kolektívneho rozvoja.

Z hľadiska aktuálnych výziev v našej organizácii pracujeme na intenzívnejšej medzigeneračnej spolupráci, ale tiež na zvyšovaní atraktivity Rotary pre mladých ľudí a v neposlednom rade na návrate k osobným stretnutiam a prezenčným podujatiam po dlhšom covidovom období.