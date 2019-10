Monika vytiahla po facke nôž a dvakrát bodla druha Igora, súd jej udelil trojročnú podmienku

Trest odňatia slobody na tri roky podmienečne za útok nožom na blízkeho človeka potvrdil v stredu odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 48-ročnú Moniku Sedláčekovú z tohoto mesta. Monika dva razy bodla svojho druha Igora do ramena a chrbta, čím spáchala pokus zločinu ublíženia na zdraví blízkej osobe.

Prvostupňový súd jej za to vymeral podmienečný trest na tri roky, zakázal jej požívať alkohol a uložil ďalšie obmedzenia. Prokurátor požadoval pre doteraz netrestanú ženu nepodmienečný trest, ale odvolací súd mu nevyhovel.

Po facke vytiahla nôž

Incident medzi Monikou a Igorom sa odohral pri spoločnom popíjaní alkoholu pred rokom v byte na banskobystrickom sídlisku Sásová. Igor riešil vzájomný verbálny konflikt fackou, na čo Monika vytiahla kuchynský nôž s 33 centimetrovou čepeľou a Igora dva razy bodla. Najprv do zadnej strany pravého ramena a potom aj do chrbta v oblasti lopatky.

Tým spáchala pokus zločinu ublíženia na zdraví, pretože bodnutiami mohla ohroziť život Igora ako blízkej osoby. Po útoku privolala záchranku a spolupracovala s políciou pri vyšetrovaní prípadu. Igorove zranenia si nevyžiadali hospitalizáciu.

Vinu priznala

Na Okresnom súde v Banskej Bystrici Monika vinu priznala. Senát to zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť. Aj preto, že doteraz nebola Monika trestaná, uložil jej trest tri roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu tri roky.

Počas nej sa musí Monika podrobiť probačnému dohľadu súdu, absolvovať výchovný program a nesmie požívať alkoholické nápoje. Závislosť na alkohole u nej znalec nezistil, preto ani nenavrhol protialkoholické liečenie.

Prokurátor žiadal nepodmienečný trest

Proti verdiktu sa odvolal prokurátor, ktorý požadoval nepodmienečný trest. Krajský súd mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Stotožnil sa so stanoviskom obhajoby, že Monika nebola doteraz trestaná, vinu priznala a v prípade, že by išla do väzenia, nemal by sa kto starať o maloleté dieťa.

Pri rozhodovaní odvolacieho súdu zavážilo i vyjadrenie napadnutého Igora, ktorý bol prítomný. Povedal, že s Monikou žijú dobre a nepodmienečný trest nie je potrebný. Monika sa na odvolacom konaní ospravedlnila. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné.