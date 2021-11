Monitor dychu pre bábätká – je to naozaj nutnosť?

Ak čakáte na príchod nového člena rodiny, možno aj vy riešite dilemu, či je monitor dychu skutočne potrebnou súčasťou detskej výbavičky alebo ide len o drahý marketingový produkt. O tejto téme sme sa podrobne porozprávali s pediatričkou MUDr. Denisou Jaššovou.

Monitor dychu bol vyvinutý najmä ako účinný prostriedok predchádzania a minimalizovania syndrómu náhleho úmrtia dojčiat, takzvanému SIDS (z angl. sudden infant death syndrome), pri ktorom dochádza k nevysvetliteľnému úmrtiu zjavne zdravého dojčaťa počas spánku. Na Slovensku v roku 2020 zomrelo na tento syndróm 15 detí do dovŕšenia prvého roku života. „Najväčšie percento úmrtí sa udeje do 6.mesiaca veku dieťatka. Tieto úmrtia sú klasifikované ako nevysvetliteľné, takže ich príčina nie je známa a neobjasní sa ani pitvou. Sú viaceré teórie, avšak stále nie je uzavreté, prečo k tomu dochádza”, približuje pediatrička MUDr. Denisa Jaššová.

Ako nám pred syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa môže pomôcť práve monitor dychu?

Na trhu je viacero typov monitorov dychu – od podložiek pod matrac, náramkov na končatiny, alebo akýchsi „štipcov” na plienku. Samotní rodičia v hodnoteniach uvádzajú najlepšiu spoľahlivosť podložiek pod matrac, ktoré pomocou citlivých senzorov vyhodnocujú aj tie najjemnejšie pohyby, akým je aj dýchanie. Ak senzory nezaznamenajú dýchanie po dobu dlhšiu ako niekoľko sekúnd (najčastejšie je nastavených 20 sekúnd) alebo pri niektorých typoch monitorov je počet nádychov nižší ako 10 za minútu, spustí sa hlasný alarm. Pre vás to znamená jedno – že musíte okamžite konať: „Veľmi dôležité je však uvedomiť si, že kúpou monitoru dychu to nekončí. Musíme sa zamyslieť – čo ak monitor dychu bude „pípať”? Viem ako reagovať? Preto je podľa môjho názoru dôležitá nielen kúpa monitoru dychu, ale aj investícia do kurzu pomoci alebo priamo konzultácia s lekárom (pediatrom, či lekárom novorodeneckého oddelenia), ako pri resuscitácii postupovať,“ varuje detská lekárka.

Je monitor dychu povinnou výbavou pri predčasne narodených deťoch?

Z výskumov jasne vyplýva, že predčasne narodené bábätká sú oveľa rizikovejšou skupinou ako deti, ktoré sa narodia v termíne. Okrem toho považujeme za rizikové aj deti s refluxnou chorobou, s anamnézou kŕčov počas spánku, s pôrodnou váhou menej ako 2500g, deti po prekonaní príhody ALTE (Apparent life threating event), súrodenci detí, ktoré na SIDS zomreli a deti s rôznymi inými chronickými ochoreniami (metabolické, neurologické, kardiálne…). „U týchto detí by som ako rodič, ale aj ako lekár, určite odporúčala okrem vytvorenia bezpečných podmienok na spánok, aj používanie monitoru dychu počas prvých 12 mesiacov života,” odpovedá MUDr. Denisa Jaššová.

Dajte si záležať na detskej postieľke

Najaktuálnejšie odporúčania americkej pediatrickej spoločnosti upozorňujú, že monitory dychu nie sú tou najdôležitejšou preventívnou pomôckou pred vznikom SIDS! „Tým faktorom je vytvorenie bezpečného prostredia na spánok,” tvrdí pediatrička Denisa Jaššová. V praxi to znamená, že postieľka by mala slúžiť na spánok, nie ako dekorácia, do ktorej sú vložené rôzne hračky, deky, ozdobné vankúšiky a podobne. To všetko môže byť z hľadiska udusenia veľmi nebezpečné. Navyše, dôležitá je aj poloha bábätka, či to, kde a s kým spí: „Dieťatko, podľa aktuálnych odporúčaní, je potrebné ukladať na chrbátik a nie na bok alebo bruško (poloha na brušku je bezpečná, ak sa vie dieťa samo pretáčať), spať na tvrdom povrchu – teda na matraci, nie na gauči, mäkkej podložke a pod. Preventívnym faktorom je dojčenie dieťatka, spoločné spanie dieťaťa a rodiča v jednej miestnosti, používanie cumlíka na spánok, a to, že matka je počas tehotenstva riadne sledovaná a dieťatko je očkované podľa odporúčaní krajiny,“ vymenúva detská lekárka. Rizikové pre syndróm náhleho úmrtia dojčaťa je spoločné spanie v posteli v prípadoch, keď sú medzi matracmi veľké medzery, matka alebo otec dieťaťa požívajú alkohol alebo sú fajčiari alebo je spálňa veľmi prekurovaná.

Monitor dychu nemusíte kupovať – dá sa aj požičať

Monitor dychu je teda ideálne používať prvých šesť mesiacov života dieťaťa, pri rizikových deťoch pokojne do dovŕšenia 1. roku. Výhodou je, že ho nemusíte nevyhnutne zakúpiť, veď jeho cena sa pohybuje v priemere okolo 100,- eur, čo značne ukrajuje z rozpočtu na výbavu pre bábätko. O zapožičanie monitoru dychu môžete požiadať aj zdravotnú poisťovňu. „V Union zdravotnej poisťovni stačí podať žiadosť online, ale je to možné aj osobne na pobočke. Zapožičanie monitoru poskytujeme na 6 mesiacov. Samozrejme, je potrebné prihlásiť vaše dieťatko na verejné zdravotné poistenie a následne vás v čo najkratšom čase osobne navštívi technik, ktorý vám monitor dychu doma zapojí a ukáže, ako sa používa,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Ak sa predsa len rozhodnete investovať do vlastného monitoru dychu, môžete poisťovňu Union požiadať o príspevok 30,- eur na jeho nákup.

