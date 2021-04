Montreal bez zraneného Tatara podľahol Torontu, Maple Leafs už majú istotu postupu do play-off (video)

Do stredajších duelov zámorskej hokejovej NHL nezasiahol ani jeden slovenský hokejista. Montreal Canadiens síce hral doma proti Torontu Maple Leafs, no pri prehre 1:4 v domácom mužstve chýbal pre zranenie útočník Tomáš Tatar. Vedenie klubu jeho stav posudzuje ma dennej báze, slovenský krídelník na problémy v dolnej časti tela.

Spezza dosiahol jubilejnú asistenciu

„Javorové listy“ si pripísali tretí triumf za sebou a ako prvý kanadský tím získali istotu postupu do play-off. Najlepší kanonier základnej časti kanadsko-americkej profiligy Auston Matthews z Toronta si v tomto súboji pripísal 35. gól v ročníku a na čele hodnotenia má náskok siedmich zásahov pred Connorom McDavidom z Edmontonu Oilers.

Vo farbách Maple Leafs v stredu dosiahol jubilejnú 1100. asistenciu v kariére ako siedmy hráč histórie profiligy, Jason Spezza je v tomto smere na méte 966 prihrávok a v dlhodobom rebríčku sa na 99. priečke dotiahol na Maurica Richarda. „Máme možnosť hrať s niekoľkými žijúcimi legendami,“ poznamenal na adresu úspešných spoluhráčov Matthews na webe NHL.com.

V play-off je zatiaľ sedem tímov

Istotu postupu do play-off má aktuálne už sedem tímov, okrem Toronta sú to zo Západnej divízie Vegas Golden Knights, Colorado Avalanche a Minnesota Wild, z Centrálne divízie zase Carolina Hurricanes, Florida Panthers a obhajca titulu Tampa Bay Lightning.

Spomenutý McDavid si v stredu vylepšil konto o tri asistencie, keď sa prihrávkami podieľal na triumfe „olejárov“ na ľade Winnipegu Jets 3:1. Pre domácich to bola už piata prehra za sebou, kým Edmonton si šiestym triumfom z ostatných ôsmich zápasov upevnil druhú priečku v tabuľke kanadskej Severnej divízie a priblížil si prienik do vyraďovacej časti. McDavid zaznamenal aspoň tri body už vo štvrtom súboji v sérii.

McDavid je lídrom produktivity

„Je to skvelé. Všetci vieme o jeho výnimočnosti, ale dokazuje to zápas a zápasom a to je už iný príbeh. Má výbornú sezónu,“ povedal útočník Ryan Nugent-Hopkins o McDavidovi. McDavid je suverénnym lídrom produktivity NHL v tomto ročníku, na jeho konte je už 84 bodov za 28 gólov a 56 asistencií. Len pre porovnanie, druhý v kanadskom bodovaní je jeho spoluhráč Leon Draisaitl a ten nazbieral o 17 bodov menej.

V stredajšom programe NHL hráči San Jose Sharks v domácom prostredí zdolali Arizonu Coyotes 4:2, Ottawa Senators zvíťazila nad Vancouverom Canucks 6:3 a Vegas Golden Knights si poradili s Coloradom Avalanche 5:2. Minnesota Wild na svojom ľade podľahla St. Louis Blues 3:4 a hokejisti Los Angeles Kings v súboji dvoch kalifornských klubov nestačili na Anaheim Ducks 2:3.