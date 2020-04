Montreal naďalej ráta s Tatarom, klub by výmenou svojej hviezdy nezískal

Slovenský hokejista Tomáš Tatar má reálne šancu, že si ho v Montreale udržia aj po skončení jeho súčasnej zmluvy po sezóne 2020/2021. Uviedol to jeho agent Peter Neveriš, cituje ho portál slovaknhl.sk odvolávajúci sa na sport.sk.

„Indície sú také, že Montreal s ním ráta. V rámci bežných debát nám naznačili, že by boli radi, ak by zostal. Tomáš je tiež otvorený tejto možnosti. Uvidíme však, aká bude situácia v súvislosti s expanzným draftom nového klubu v Seattli. Bude záležať na tom, či ho neumiestnia na listinu chránených hráčov a neposkytnú do tohto draftu,“ povedal Peter Neveriš.

Montreal by výmenou nezískal

Šikovný 29-ročný krídelník bol v tejto zatiaľ neukončenej sezóne NHL najproduktívnejší hráč Canadiens. Tatar si v 68 zápasoch pripísal 61 bodov za 22 gólov a 39 asistencií. je to jeho osobný rekord, pridal aj 5 plusových bodov a 36 trestných minút. V kanadskom bodovaní súťaže prerušenej pre koronavírus po 12. marci mu patrila 35. priečka. Tatar v budúcej sezóne podľa platnej zmluvy zarobí 4,2 milióna dolárov. V aktuálnej sezóne bol jeho reálny plat 5,5 milióna dolárov.

Práve ilavský rodák bol pred prestupovou uzávierkou predmetom špekulácií médií o výmene do iného klubu. Tradičný kanadský tím ho nakoniec nevymenil a Neveriš tvrdí, že by tým ani veľa nezískal. „Počas prestávky danej víkendom All-Star Game novinári zrazu nemali o čom písať. Nejaký žurnalista vtedy vypustil von úvahu o prebudovaní tímu Canadiens, v ktorej sa spomenulo aj Tomášove meno. S jeho výmenou by však Montreal nezískal v podstate vôbec nič,“ vysvetlil Neveriš.

Hráči sa musia udržiavať

„Hoci sa do platového stropu počíta priemerný ročný plat, v skutočnosti nie je rozdelený na štyri rovnaké čiastky. Tomášovi zostáva ešte jeden rok kontraktu a keďže v Montreale vedia počítať a zároveň je tam jednou z hviezd tímu, nebol vymenený. Samozrejme, úvahy by boli trochu iné, pokiaľ by mu po tejto sezóne končil kontrakt,“ dodal skúsený agent slovenských hráčov v NHL.

Okrem strieborného medailistu z MS 2012 Tatara má Neveriš vo svojom súčasnom portfóliu aj ďalších Slovákov, ktorí pôsobia v zámorí – Tomáša Jurča, Christiána Jaroša, či Marka Daňa. „Väčšina z nich je teraz doma na Slovensku. Sú v povinnej 14-dňovej karanténe a znášajú to ako každý bežný človek. Tí mladší sú často na playstation a fungujú na iných podobných zábavkách, no popri tom aj v rámci možností trénujú. Všetci sa udržujú, lebo NHL ešte nedala jednoznačné vyhlásenie, či sezóna bude pokračovať,“ dodal Neveriš pre sport.sk.