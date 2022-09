Montreal si nemôže dovoliť prísť o Slafkovského, expert ho zaradil medzi troch nedotknuteľných hráčov Canadiens

Zámorský expert Trege Wilson z portálu The Hockey Writers považuje slovenského hokejistu Juraja Slafkovského za jedného z troch nedotknuteľných hráčov v organizácii Montreal Canadiens zo zámorskej NHL.

Podľa Coreyho Pronmana z magazínu The Athletic bude 18-ročný Košičan a čerstvá draftová jednotka najzaujímavejší mladý hráč v tréningovom kempe Habs. Ešte predtým sa s krajanom Šimonom Nemcom predstaví na Turnaji nádejí v americkom Buffale.

Montrealu zapadá do koncepcie

Montreal si podľa Wilsona nemôže dovoliť prísť o Slafkovského. „V nasledujúcich rokoch bude jeden z najlepších hráčov v tíme. Má špičkovú prácu s pukom a vždy dokáže vytvoriť šance pre seba alebo spoluhráčov. Vie, ako využiť svoju postavu a odstaviť súpera od puku alebo mu zabrániť v jeho získaní. V minulej sezóne víťazil všade, kam prišiel. Niektorí pochybovali o tom, či má byť draftová jednotka. Montrealu sa však páči jeho prístup a dobre mu zapadá do koncepcie. Vidia v ňom výborného silového útočníka, ktorý vytvorí na ľade priestor spoluhráčom a môže byť tvorca hry aj strelec,“ myslí si expert.

„Slafkovský tiež môže pomôcť Montrealu zlepšiť jeho hrozné presilové hry. Spolu s Nickom Suzukim a Colom Caufieldom môžu vytvoriť jeden z najlepších útokov v NHL. Samozrejme, nebude to hneď, ale keď si Slafkovský zvykne na profiligu a užšie klzisko, Montreal môže očakávať niečo výnimočné,“ dodal Wilson k bronzovému medailistovi zo ZOH 2022 v Pekingu.

Bude ho sledovať veľa ľudí

Podľa Pronmana ho treba v hlavnom kempe Canadiens pozorne sledovať, keďže sa o ňom ako o draftovej jednotke veľa hovorí.

„Veľa ľudí ho bude v kempe sledovať. Na základe jeho výkonov v Turku v minulej sezóne by som nepovedal, že odohrá v NHL celý ročník 2022/2023. Práve preto však bude zaujímavé sledovať, ako mu to v kempe pôjde. Myslím si, že sa počas väčšej časti najbližšej sezóny udrží v NHL, lebo je tak talentovaný. Uvidíme, ako to dopadne,“ napísal Pronman o úradujúcom Hokejistovi roka na Slovensku.