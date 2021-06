Montreal si po 28 rokoch zahrá vo finále NHL, o triumfe nad Vegas rozhodol Lehkonen (video)

Len 99 sekúnd trvalo predĺženie šiesteho zápasu semifinále play-off NHL medzi hokejistami Montrealu a Vegas. V čase 61:39 min skóroval fínsky útočník Montrealu Artturi Lehkonen a poslal svoj tím do finále Stanleyho pohára. Montreal si tam zahrá prvýkrát od roku 1993.

„Len som sa snažil trafiť to vysoko a do bránky. Stále sme to brali zápas za zápasom bez zbytočných vyhlásení, kam to chceme dotiahnuť. Finále je už veľký úspech a to nás ešte čakajú minimálne štyri zápasy,“ vyhlásil Artturi Lehkonen.

Tatar opäť chýbal

Najhokejovejšie kanadské mesto sa po tridsiaty piaty objavilo v záverečnej dvojici bojov o slávny Stanley Cup, dosiaľ bolo 24 finálových sérii pre Montreal víťazných. V oboch týchto štatistikách Canadiens kraľujú histórii zámorskej profiligy.

Montreal vyhral nad Vegas 3:2 po predĺžení a celú sériu ovládol 4:2 na zápasy. Rovnako ako počas predchádzajúcich 11 zápasov v zostave kanadského tímu opäť chýbal slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý dostal stopku z málo známych dôvodov už počas série 1. kola proti Torontu. Na víťazný a zároveň postupový gól bekhendom prihral Lehkonenovi Philip Danault.

„Videl som voľný priestor na ľavej strane a zrazu sa tam objavil ‚Lehky‘. Prihral som mu a to, čo sa potom udialo, bola čerešnička na vrchole pohára. Cítim sa byť požehnaný. Prebojovať sa do finále Stanley Cupu je úžasný pocit,“ skonštatoval Philip Danault na webe NHL.

Celé mesto je na nohách

„Cítim vzrušenie aj z toho, že aspoň 3500 ľudí si to s nami mohlo vychutnať priamo v hľadisku našej arény. Celé mesto je teraz na nohách. Momentálne je veľká zábava byť v Montreale,“ skonštatoval brankár Carey Price, ktorý si v zápase číslo 6 pripísal 37 zákrokov a úspešnosť zásahov 94,9 percenta.

Zatiaľ čo Montreal postúpil do semifinále play-off ako tím s najnižším počtom bodov po základnej časti (59), jeho súper Vegas uhral najviac bodov spoločne s Coloradom (82). Podceňovaný tím začal rúcať všetky predpovede odborníkov v úvodnej sérii proti Toronte, v ktorej prehrával 1:3 na zápasy.

V piatom súboji však Canadiens zvládli na ľade Maple Leafs predĺženie a v nasledujúcich dvanástich zápasoch prehrali iba dvakrát – v sérii proti hráčom Vegas. Posledné tri zápasy odohrali Canadiens s náhradným trénerom Lukom Richardsonom, keďže Dominique Ducharme sa ocitol na COVID listine.

Frustrácia Stona

Veľkú frustráciu prežíval najmä kapitán Vegas Mark Stone, ktorý si vo štvrtej sezóne v novom pôsobisku po tretí raz zahral v semifinále, raz dokonca aj vo finále, ale Stanley Cup zostáva pre výborne vyskladaný tím z americkej Nevady stále v nedohľadne.

„Mám príšerné pocity. Som kapitán a líder tohto mužstva a mám zodpovednosť za každý zápas. Momentálne by som sa najradšej prepadol pod zem,“ skonštatoval 29-ročný útočník, ktorý v 55 zápasoch základnej časti nazbieral 61 bodov a v play-off pridal ďalších osem.

Montreal si vo finále zahrá proti víťazovi série Tampa Bay Lightning – New York Islanders, kde sa bude hrať z piatka na sobotu rozhodujúci siedmy zápas.

Zlomia dlhoročné čakanie?

Canadiens môžu zlomiť dlhoročné čakanie kanadských tímov na zisk najslávnejšej hokejovej klubovej trofeje. Zatiaľ naposledy získali z kanadských mužstiev Stanley Cup práve hráči Montrealu v sezóne 1992/1993. Odvtedy boli kanadské tímy vo finále iba šesťkrát a dosiaľ naposledy Vancouver Canucks v roku 2011.

„Kosatky“ vtedy nestačili na „Medvede“ z Bostonu na čele so slovenským kapitánom Zdenom Chárom. „Bez viery vo vlastné sily a schopnosti by to nešlo. Verili sme si a teraz prežívame extázu. Samozrejme, stále je pred nami veľa práce, takže o pár dní sa opäť vidíme na ľade,“ vyhlásil brankár Price.