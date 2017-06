Sezóna F1 pokračuje v Kanade, na okruhu sa očakáva bitka medzi Mercedesom a Ferrari

MONTREAL 8. júna (WebNoviny.sk) – Po technickom okruhu v úzkych uličkách monackého Monte Carla sa motoristická formula 1 presúva po dvoch týždňoch do kanadského Montrealu, kde bude na Okruhu Gillesa Villeneuva záležať naopak na hrubom výkone pohonných jednotiek. V tomto smere budú medzi favoritov patriť ako už tradične v tejto sezóne majstrovský Mercedes a jeho vyzývateľ Ferrari.

Po prvých šiestich veľkých cenách ročníka 2017 je na tom lepšie taliansky tím. Sebastian Vettel dokázal zo šiestich štartov vyťažiť tri víťazstvá a tri druhé miesta a zaslúžene sa vyhrieva na čele priebežného individuálneho poradia. Jeho najväčší rival Lewis Hamilton mal v uplynulých pretekoch problémy s pneumatikami a v Monaku obsadil až siedmu priečku.

Titul je pre Mercedes už stratený

Aj preto za Vettelom zaostáva o 25 bodov. Podľa šéfa Mercedesu Tota Wolffa už “strieborné šípy” nie sú favoritom na zisk titulu a nevýkonný prezident nemeckej stajne Niki Lauda dokonca povedal, že ak Vettela nepostihnú technické problémy, titul je pre Mercedes stratený.

“Páči sa mi pomenovanie outsider, pretože to je postava, ktorú chcú ľudia vidieť vyhrať. Zdá sa mi, že sme boli v tejto pozícii od začiatku sezóny. Raz sme dokázali dostať pneumatiky do ideálneho okna, inokedy zasa nie. Ešte sme nezažili situáciu, aby sme mali obidva monoposty naraz v priaznivnom nastavení. Videli sme výnimočný výkon Valtteriho Bottasa v Soči, ale Lewis sa trápil. Potom on zasa predviedol v Barcelone skvelé predstavenie. Nekonzistentnosť nás zatiaľ prenasleduje počas celej sezóny. Momentálnym reálnym cieľom je dohnať Ferrari,” uviedol Wolff pre portál motorsport.com.

V Kanade pôjde o silné motory

Na náročné preteky sa pripravuje aj Red Bull, ktorého jazdec Daniel Ricciardo skončil v Monaku tretí. Pre rakúsky tím pôjde údajne o najťažšiu časť roka, pretože monopost RB13 poháňa motor Renault, ktorý výkonnostne nestačí na Mercedes a Ferrari. Nasledujúce tri veľké ceny v Kanade, Baku a Spielbergu budú práve o konských silách pohonných agregátov.

“Určite autu rozumieme o čosi lepšie, ale pred nadchádzajúcimi pretekmi mám obavy. Budú to pre nás najväčšie výzvy v sezóne, ak nepočítam Monzu. Potrebujeme obstáť čo najlepšie a potom v druhej časti sezóny by sme mali byť silnejší,” vyjadril sa šéf Red Bullu Christian Horner.

Dodávateľ pneumatík Pirelli poskytol tímom rovnaké zmesi ako pred dvoma týždňami v Monaku – mäkké, supermäkké a ultramäkké. Počasie v Montreale sa bude počas víkendu meniť, na piatok hlásia meteorológovia prehánky, v sobotu sa postupne vyčasí a v nedeľu v čase pretekov už bude jasno a slnečno.

Maximálna teplota vystúpi na 24°C. Sobotňajšia kvalifikácia štartuje o 19.00 h SELČ, nedeľňajšia veľká cena je na programe o 20.00 h. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Kanady odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Kanady:

Dejisko: Okruh Gillesa Villeneuva v Montreale

Dĺžka okruhu: 4361 m

Dĺžka pretekov: 70 okruhov (305,270 km)

Divácka kapacita: 100 000

Minuloročný víťaz: Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Rubens Barrichello (Braz.) Ferrari 1:13,622 min (2004)

Najviac víťazstiev – jazdec: 7 – Michael Schumacher (1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004)

Najviac víťazstiev – tím: 13 – McLaren

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Kanady:

2016 – Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2015 – Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2014 – Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull

2013 – Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull

2012 – Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2011 – Jenson Button (V. Brit.) McLaren

2010 – Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2008 – Robert Kubica (Poľ.) BMW Sauber

2007 – Lewis Hamilton (V. Brit.) McLaren

2006 – Fernando Alonso (Šp.) Renault

Poradie MS (po 6 z 20 pretekov): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 129 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 104, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 75, 4. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 67, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 52, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 45

Pohár konštruktérov: 1. Ferrari 196 bodov, 2. Mercedes 179, 3. Red Bull 97, 4. Force India 53, 5. Toro Rosso 29, 6. Williams 20