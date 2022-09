„Monzún na steroidoch“ spôsobil v Pakistane katastrofické záplavy, ktoré vytvorili sto kilometrov široké jazero

Najnovšie satelitné snímky mapujúce rozsah rekordných záplav v Pakistane ukázali, ako rieka Indus zmenila časť provincie Sindh na 100 kilometrov široké vnútrozemské jazero. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Mnohé časti krajiny sú momentálne pod vodou. Organizácia Spojených národov (OSN) to označila za „monzún na steroidoch“.

Najsilnejšie zrážky za niekoľko desaťročí a s tým súvisiace záplavy si od polovice júna vyžiadali 1162 mŕtvych a 3554 zranených. Vyčíňanie počasia zasiahlo približne 33 miliónov obyvateľov.

V provinciách Sindh aj Balúčistan sú zrážky o 500 % výdatnejšie oproti priemeru. Pohlcujú celé dediny i poľnohospodársku pôdu, ničia budovy a úrodu.

Do skončenia sezóny monzúnových dažďov zostáva zhruba ešte mesiac. V najbližších dňoch sa síce v regióne očakáva suchšie počasie, no odborníci tvrdia, že potrvá niekoľko dní, kým voda vsiakne do zeme.