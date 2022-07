Rusko mobilizuje „dobrovoľnícke prápory“, aby na Ukrajine vykompenzovalo ťažké straty

V snahe pokračovať vo vojnovom úsilí, ale vyhnúť sa všeobecnej mobilizácii, Rusko vyzvalo 85 oblastí vrátane okupovaného Sevastopoľa a Krymu, aby vytvorili „dobrovoľnícke prápory“. Ako na svojom webe uvádza Inštitút pre štúdium vojny (ISW), budúcich členov chcú motivovať prostredníctvom vysokých platov a výhod.

Každý región musí naverbovať aspoň jednu jednotku s dobrovoľníkmi, mužmi do 50 rokov, ktorí podpíšu šesťmesačné zmluvy. Tým ponúkajú platy 220-tisíc až 350-tisíc rubľov (v prepočte od 3750 do 6000 eur) a vstupný bonus 200-tisíc rubľov (zhruba 3400 eur). Vďaka dobrovoľníckym práporom by mohla ruská armáda do konca augusta doplniť stavy o približne 34-tisíc nových vojakov, ak každá oblasť poskytne aspoň jeden prápor.

Rusko v doterajšom priebehu vojny na Ukrajine utrpelo ťažké personálne straty. Kremeľ o číslach neinformuje, no podľa Ukrajincov na ruskej strane padlo už takmer 38-tisíc vojakov. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak pred niekoľkými dňami povedal, že straty ruskej armády predstavujú až 115-tisíc zabitých a zranených vojakov, pričom v rámci súkromných vojenských skupín prišlo o život ďalších 12-tisíc žoldnierov.