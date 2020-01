Most-Híd a KDH do vlády so Smerom nepôjdu, za rastúcou podporov extrémistov vidí Bugár médiá a opozíciu

KDH ani Most-Híd nepôjdu do vlády so Smerom. V diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom na Markíze to povedali Belá Bugár (Most- Híd) a Alojz Hlina (KDH).

Predseda Mostu tiež zdôraznil, že jeho strana je garantom dobrých Slovensko-Maďarských vzťahov. Hlina ho kritizuje za to, že poskytol Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňákovi (obaja Smer-SD) únikovú cestu.

Kresťanskodemokratické hnutie ani Most-Híd nepôjdu do vlády so Smerom. Bugárovi je jedno, či mu to jeho voliči uveria, Hlinu k tomu zaväzujú stanovy KDH.

Bugár pripomenul odchody Fica a Kaliňáka

Predseda kresťanských demokratov kritizoval Bugára za to, že po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zotrval vo vláde so Smerom, „mali ste položiť tú vládu, to by bola tvoja historická chvíľa.”

Bugár si ale myslí, že položiť vládu by bolo to najjednoduchšie a vďaka tomu, že vo vláde zotrvali, sa im podarilo spraviť množstvo dôležitých zmien, ktoré by inak neboli možné. Pripomenul odchody Fica a Kaliňáka či zmenu voľby policajného prezidenta.

Hlina na to reagoval, že jediné o čom súčasný premiér Peter Pellergrini (Smer-SD) rozhoduje je, „kde „zavesí záclony”. Predseda KDH kritizoval Bugára, že práve týmto rozhodnutím vytvoril únikovú cestu Ficovi a Kaliňákovi.

KDH si prešlo „kobercovým náletom“

Šéf Mostu zdôraznil, že jeho strana je zárukou stability a aj vďaka súčasnej vláde sa dajú slovensko-maďarské vzťahy označiť „dobré”.

So Smerom by už do ďalšej vlády nešiel a myslí si, že by Fico po voľbách odísť z politiky, ale rozhodnutie je na ňom. Hlina nevedel odpovedať na otázku moderátora, či by išiel do vlády radšej s Igorom Matovičom (OĽaNO), alebo Borisom Kollárom (Sme rodina).

Podľa neho si KDH prešlo „kobercovým náletom” aj od svojich kolegov z opozície, dodal, že KDH so Smerom do vlády nepôjde ani keby mal zostaviť vládu s Kotlebovou Ľudovou stranou naše Slovensko (ĽSNS).

Rastúca podpora extrémistov

Za rastúcou podporov extrémistov vidí Bugár médiá a opozíciu, „kritizovať patrí aj médiám, ale my keď čokoľvek urobíme, nech je to aj dobré, je to označené aj za zlé.” . Hlina si ale myslí, že úlohou opozície je kritizovať a súčasnú vládu a nie je za čo chváliť.

Predsedovia strán sa ale zhodli na kritike postupu amerického prezidenta Donalda Trumpa, bol podľa nich nezodpovedný. Bugár tiež uviedol, že jeho strana pravdepodobne nepodporí uznesenie Národnej rady SR, ktoré pripravuje Andrej Danko (SNS). Most má s SNS dlhodobo spory v oblasti zahraničnej politiky.

Strana Most-Híd sa v posledných prieskumoch verejnej mienky pohybuje pod hranicou zvoliteľnosti a jej súčasný predseda Belá Bugár nie je lídrom kandidačnej listiny, nahradil ho na nej minister dopravy Arpád Érsék. KDH síce v prieskumoch presahuje potrebné päťpercentné kvórum, no tak tomu bolo aj v posledných parlamentných voľbách v roku 2016, nakoniec hnutiu chýbalo šesť desatín percenta, aby sa dostalo do parlamentu.